Latvijā turpina sarukt bērnu skaits pirmsskolās: šogad par gandrīz 4400 mazāk
Pēdējos gados Latvijā samazinās bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās, liecina nesen publicētais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) publiskais pārskats par 2024. gadu.
2024./2025. mācību gada sākumā pirmsskolas izglītības programmās bija reģistrēti 90 315 bērni, tai skaitā bērni obligātās pirmsskolas izglītības vecumā jeb no pieciem gadiem. Tas ir par 4,8% jeb gandrīz 4400 bērniem mazāk, salīdzinot ar gadu iepriekš. Arī bērnu skaits no piecu gadu vecuma samazinājies par 5,2%.
Līdzīga tendence novērojama arī iepriekš. Piemēram, 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības programmās bija reģistrēti par 3,4% jeb 3413 bērniem mazāk nekā 2022./2023. mācību gadā.
2024./2025. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestāžu skaits sarucis par 40, kas ir par 4,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt pedagogu skaits iestādēs samazinājies par 11% jeb 1294 darbiniekiem.
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) apkopotā informācija, kas oktobra nogalē tika prezentēta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijā, liecina, ka vislielākais bērnu skaits koncentrējas Rīgā, kur bērnudārzus apmeklē ap 21 000 bērni.
Tai seko Daugavpils, Liepāja, Ogres un Valmieras novadi, taču bērnu skaits šajās pašvaldībās ir piecas līdz astoņas reizes mazāks. Savukārt vismazāk bērnu apmeklē bērnudārzus Saulkrastu un Valkas novados - nedaudz vairāk nekā 300 bērnu.
Kopumā 42 pašvaldībās darbojas 911 pirmsskolas programmu īstenošanas vieta, no kurām 237 ir integrētas skolās. Tas ietekmē to pieejamību un pārvaldību, atzīmē LPS.