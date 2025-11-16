“Pret mani vēršas dēmoni” - par Krievijas slavinošiem simboliem notiesātā Kreile pārsūdz spriedumu
Prokremliskā aktīviste Jeļena Kreile pārsūdzējusi Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru negrozīts atstāts piespriestais trīs gadu cietumsods par Krievijas simboliku un citu karu slavinošu simbolu izvietošanu savas dzīvesvietas logos, informēja tiesā.
Pašlaik lieta atrodas apgabaltiesā, bet plānots, ka drīzumā lieta tiks nosūtīta Augstākajai tiesai (AT), kurai būs jālemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu.
Jau vēstīts, ka sieviete apsūdzēta par to, ka publiski slavināja un attaisnoja Krievijas veiktos noziegumus pret mieru un kara noziegumus Ukrainā, kā arī PSRS īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara noziegumu izdarīšanu Latvijā.
Saskaņā ar apsūdzību sieviete no 2023. gada 7. marta līdz 2023. gada 15. jūnijam, nolūkā publiski paust savu atbalstu Krievijai, savas dzīvesvietas logos izvietoja paštaisītu Krievijas karogu ar uzrakstu "Dievs sargā Latviju", paštaisītu Krievijas karogu bez uzraksta, kā arī paštaisītu Krievijas karogu ar uzrakstu "Путин мой друг" (Putins mans draugs).
Tāpat sieviete izvietoja secīgi baltas, zilas un sarkanas krāsas līmlentes, attēlojot Krievijas karogu, kā arī sarkanas krāsas apliecību, uz kuras redzams Krievijas ģerbonis un uzraksts "МВД России" (Krievijas Iekšlietu ministrija).
Tāpat viņa izvietoja fotogrāfiju, kurā attēlotas četras sievietes, no kurām vienai mugurā bijusi sarkanas krāsas kleita ar PSRS simboliku - sirpi un āmuru. Tāpat fonā bija novietots auduma gabals, kurā secīgi attēlotas krāsas - balta, zila un sarkana, attēlojot Krievijas karogu.
Apzinoties, ka Krievija veic plaša mēroga iebrukumu Ukrainas teritorijā, Kreile publiski pauda atbalstu šīs agresorvalsts pārvaldei, kā arī ar savām darbībām slavināja un attaisnoja šīs agresorvalsts īstenotos noziegumus, teikts apsūdzībā.
Prokurore lūgusi piespriest Kreilei trīs gadus un sešus mēnešus cietumā.
Sieviete savu vainu viņai inkriminētajā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst.
Pērn maija beigās Rīgas pilsētas tiesai nodota vēl viena krimināllieta, kurā apsūdzēta Kreile. Saskaņā ar apsūdzību Kreiles dzīvesvietā uz logiem bija izvietots audums ASV karoga krāsā, bet uz auduma fona fotoattēls ar diviem cilvēkiem PSRS armijai līdzīgos formastērpos, kā arī PSRS karogam līdzīgs attēls.
Kreilei jau stājies spēkā viena gada cietumsods citā lietā par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu.
Kreile daudzkārt publiskās vietās un publiskos pasākumos nēsājusi pleca somu ar simbolu "Z", kas Krievijas propagandas resursos tiek izmantots kā atbalsta simbols Krievijas sāktajai karadarbībai Ukrainā.
Tāpat viņa pie Krievijas vēstniecības Rīgā pauda atbalstu agresorvalstij laikā, kad tur norisinājās pret Krievijas sākto karu Ukrainā vērsta protesta akcija. Kreile regulāri veikusi arī citas provokatīvas darbības, kas vērstas uz Krievijas agresijas slavināšanu un attaisnošanu.
Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" iepriekš vēstīja, ka Kreile ir mājsaimniece, kura dzimusi un augusi Latvijā, bet latviski zinot pāris vārdu. Protestētāja viņā esot pamodusies Covid-19 pandēmijas laikā, kad ieejai veikalā vajadzēja vakcinācijas sertifikātu. Tad arī sākušās pirmās saķeršanās ar likumsargiem, kas kulminēja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Sieviete žurnālistiem atkārtojusi, ka neiestājas ne par karu, ne par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Vainu nevienā no lietām Kreile neatzīst, bet uzskata, ka vēršanās pret viņu notiek, jo "ļaunie spēki vēršas pret labajiem, tie ir dēmoni".