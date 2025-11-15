Novadu ziņas
Šodien 19:57
Pašvaldība meklē egli Aizkraukles centrālā laukuma rotāšanai
Eglei jābūt aptuveni 12 metrus garai, kuplai un no visām pusēm simetriskai, vēsta Aizkraukles novada pašvaldībā.
Tos, kuru īpašumā ir egle, kas atbilst Ziemassvētku egles raksturojumam, un kas būtu gatavi egli uzdāvināt svētku noskaņas radīšanai Aizkraukles centrālajā laukumā, pašvaldība aicina līdz 24. novembrim sazināties ar pilsētas un pagasta pārvaldnieku Aigaru Zīmeli.
Līdzīgu praksi, aicinot galveno pilsētas egli dāvināt, Aizkraukles novada pašvaldība un citas vietvaras ir īstenojušas arī iepriekš.