Ināra Silkāne.
112
Šodien 12:26
Izgāja no mājām Saldū un neatgriezās. Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Ināru Silkāni
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1980. gadā dzimušo Ināru Silkāni.
Sieviete šī gada 12. novembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Saldū, Skrundas ielā 25 un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Ināra Silkāne ir 154 cm gara un viņai ir gaišas krāsas mati. Pazušanas dienā bija ģērbusies melnas krāsas virsjakā, zilas krāsas džinsa auduma biksēs un melnas krāsas puszābakos.
Valsts policija aicina aplūkot Ināras fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.