Kurzemē un Vidzemē autoceļi ir sniegoti un apledojums apgrūtina braukšanu
Sestdienas rītā apledojums un sniegs Kurzemē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 52 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1)posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4)visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Piekalniem;
- Bauskas šoseja (A7) Ķekavas apvedceļa posmā;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij;
- autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ogres, Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Madonas, Gulbenes, Limbažu, Cēsu, Valkas un Valmieras apkārtnē.
No 1. decembra līdz 1. martam – automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu "kalns un sniegpārsliņa".
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicina informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.