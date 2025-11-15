Rīgā no rīta un priekšpusdienā mākoņi nesīs īslaicīgu lietu, slapju sniegu.
Sestdien vietām Latvijā gaidāms slapjš sniegs
Sestdien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām nesīs īslaicīgus nokrišņus, pārsvarā slapju sniegu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozes.
Atsevišķos posmos no rīta uz ceļiem gaidāms neliels apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, bet priekšpusdienā piekrastes teritorijās ziemeļrietumu vējš vēl saglabāsies stiprāks un brāzmās sasniegs 15 līdz 18 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +1...+6 grādi, bet vietām piekrastē gaiss iesils līdz +7 grādiem.
Rīgā dienā gaidāma gan saule, gan mākoņi. No rīta un priekšpusdienā mākoņi vēl nesīs īslaicīgu lietu, slapju sniegu, bet dienas otrā puse aizritēs bez nokrišņiem. Līdz priekšpusdienai pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš, bet dienas otrajā pusē vējš pierims.
Gaisa temperatūra galvaspilsētā nebūs augstāka par +3...+5 grādiem.