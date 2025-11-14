Asinis stindzinošs brīdis uz Jūrmalas ielas: kokvedējs gandrīz uzgāž citiem uz galvas metāla konstrukciju. VIDEO
Kokvedējs Jūrmalā uzbrauc stabam ar metāla konstrukciju (ekrānuzņēmums no video)
Asinis stindzinošs brīdis uz Jūrmalas ielas: kokvedējs gandrīz uzgāž citiem uz galvas metāla konstrukciju. VIDEO

Jauns.lv/LETA

Šodien ap plkst. 17 Jūrmalā, Asaru prospektā, kravas automašīna uzbraukusi stabam ar metāla konstrukciju, kas apgāzusies uz brauktuves, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā. Negadījuma rezultātā satiksme bijusi bloķēta abos virzienos.

Policija norāda, ka negadījumā neviena persona nav cietusi.

Sociālajos medijos izplatītajā video redzams, kā kokvedējs brauc ar nenolaistu koku celtni, līdz tas atsitas pret metāla konstrukciju virs ceļa un konstrukcija apgāžas.

