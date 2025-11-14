18. novembrī Rīgas pilī tiks godinātas latviešu vēsturisko zemju tradīcijas un vēsture
Rīgas pilī 18. novembrī ar dziesmām, rotaļām, amatu prasmju demonstrējumiem, izzinošām lekcijām un izstādēm, kā arī Janīnas Kursītes grāmatas “Latvijas kultūrvienības jeb mazie novadi” atvēršanu tiks godinātas latviešu vēsturiskās zemes.
18. novembrī plkst. 11.00 svētku programmu atklās Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš un folkloras draugu kopa “Skandinieki” ar spēcinošām Rīgas dziesmām.
No plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 Latvijas amatnieki vairākās vietās muzeja telpās demonstrēs tradicionālo amatu prasmes un aicinās apmeklētājus pārbaudīt savu roku veiklību. Būs iespēja iepazīt un izmēģināt trīs Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās amatu prasmes: knipelēšanu, kas ir smalka mežģīņu darināšanas tehnika, zvejas tīklu darināšanu un latviešu tradicionālo jostu un jostveida audumu darināšanu bez stellēm. Pils viesi varēs izzināt arī Latvijas etnogrāfisko vainagu un pērļu izšuvumu tradīcijas, iepazīt praktiski mezglu veidus un to siešanu, tāpat pinumu darināšanu ar dabas materiāliem.
No plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00 pils Velvju pagrabā skanēs novadu dziesmas, būs danči un rotaļas ģimenēm kopā ar folkloras draugu kopu “Skandinieki”.
No plkst. 11.30 līdz plkst. 13.30 2. stāvā interesenti varēs bagātināt savas zināšanas par latviešu vēsturisko zemju veidošanos un novadu savdabību četrās lekcijās: “Dzelzs laikmeta sentautas un Latvijas kultūrvēsturiskie novadi” (Vitolds Muižnieks, Arheoloģijas departamenta pētnieks), “Robežu izmaiņas Latvijā gadsimtu gaitā” (Jānis Ciglis, Arheoloģijas departamenta vadītājs), “Svētki, svinēšana un svinētāji Latvijas novados gadsimtu senās gaismas bildēs” (Gunita Baumane, Vēstures departamenta Fotonegatīvu kolekcijas galvenā krājuma glabātāja) un “Latvijas novadi. Kopīgais un atšķirīgais latviešu tradicionālajos ēdienos” (Sanita Zvidra, Etnogrāfijas nodaļas vadītāja). Lekcijas būs skatāmas arī tiešraidē muzeja Facebook lapā facebook.com/LNVMuzejs.
No plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 pils kapelā 2. stāvā notiks folkloras draugu kopas “Skandinieki” koncerts “Līvu pasaules koks”. Koks koncertprogrammas centrā veido simbolisku saikni starp debesīm, zemi un saknēm, atklājot lībiešu pasaules redzējumu un dzīves kārtību. Saknes iemieso pirmatnīgo pieredzi, mītus un senču atstāto gudrību; stumbrs – dzimtu spēku un nepārtrauktību; zari un lapas – cilvēkus, kas cauri laikiem turpinājuši teikt, dziedāt, dejot un dzejot. Koncertā ceļš no mītiskā pirmsākuma līdz mūsdienām atklāsies dziesmās, instrumentālajā mūzikā, rotaļās un dejās.
Plkst. 15.00 nodarbība ģimenēm ar bērniem “Mana Latvija” 5. stāvā. Bērni varēs uzzināt par Latvijas valsts tapšanu, kā arī apskatīt vēsturiskas liecības, kas saistītas ar valsts aizstāvēšanu un pastāvēšanu, atklāt Rīgas pili kā daudzu vēsturisku notikumu norises vietu. Nodarbība paredzēta 6–10 gadus veciem bērniem, bet arī mazāki bērni “Izziņas bērniņos” atradīs sev tīkamas nodarbes. Lūgums pieteikties iepriekš pa tālr. 67221357 vai rakstot uz info@lnvm.gov.lv.
Plkst. 15.00 muzeja 4. stāva Konferenču telpā notiks literatūrzinātnieces, folkloras pētnieces, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesores Janīnas Kursītes grāmatas “Latvijas kultūrvienības jeb mazie novadi” (izdevniecība “Rundas”) atvēršana. Grāmatā aplūkoti suiti un Suitija, Zemgales krieviņi, Ludzas igauņi, Abrene, Augšzeme, Kuršu ķoniņi, Kurzemes lībieši, Leišmale, Lejaskurzeme, Malēnija, Piebalga, Vidzemes lībieši un vendi, dodot iespēju ar mazo novadu fenomenu iepazīties plašam lasītāju lokam. Pasākuma laikā izdevumu varēs iegādāties.