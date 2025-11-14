Sestdien dažviet gaidāms īslaicīgs sniegs
Sestdien Latvijā būs dzestrs un saulains laiks, bet dažviet gaidāms īslaicīgs sniegs.
Sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgus nokrišņus - galvenokārt sniegu. Vairāk sniega mākoņu būs no rīta. Autoceļi dažviet kļūs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, no rīta piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, bet sestdienas pievakarē galvenokārt pūtīs lēns dienvidrietumu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -4..+1 grāds, piekrastē līdz +4 grādiem. Dienā gaisa temperatūra nepārsniegs +1..+6 grādus.
Rīgā tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, iespējami īslaicīgi nokrišņi - it īpaši no rīta. Rīta stundās gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, pārējā laikā vējš pārsvarā būs lēns. Gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies starp +1 un +5 grādiem.