Ašeradens norāda, ka "lielie trakumi" ar koalīcijas partneriem ir noplakuši
Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) norāda, ka "lielie trakumi" ar koalīcijas partneriem ir noplakuši un sarunas partneru vidū par nākamā gada budžetu norit "konstruktīvā gaisotnē".
"Ir ļoti daudzas, dažādas diskusijas [par nākamā gada budžetu]," norāda Ašeradens, uzsverot, ka vēl notiks darbs pie tehniskajām detaļām. "Sarunas notiek diezgan konstruktīvā gaisotnē, lielie trakumi ir noplakuši," klāstīja ministrs, sakot, ka pašlaik tiek meklēti risinājumi palikušajām viedokļu atšķirībām.
Taujāts par valdības nākotni, Ašeradens izteicās, ka par sadarbības starp koalīcijas partneriem perspektīvām varēšot spriest pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas otrajā lasījumā. "Man ir pamats cerēt, ka valdība turpinās strādāt," cerību pauda Ašeradens, akcentējot, ka pašlaik viņš neredz pamatu tam, lai nākamā gada budžets galīgajā lasījumā netiktu pieņemts.
Kādas vienošanās panāktas līdz šim?
Koalīcijas partijas iepriekš panākušas vienošanos, ka Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) netiks likvidēts, tomēr paredzēts veikt SIF funkciju auditu un administratīvo izmaksu izvērtēšanu. Fondu rosināja likvidēt Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), un šādai iecerei atbalstu paudušas arī vairākas opozīcijas partijas.
Pēc politiķa vārdiem, tāpat panākta vienošanās, ka Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējums būs atbilstoši likumā noteiktajam, ko uz valsts budžeta otro lasījumu rosina "Progresīvie". Partijas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs stāstīja, ka panāktas arī "atsevišķas vienošanās" par papildu finansējumu veselības aprūpei, taču detaļas par finansējuma apmēriem un mērķiem vēl esot jāgaida.
Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) žurnālistiem teica, ka lēmumi par iestādes nākotni tiks pieņemti pēc funkcionālā audita, kas noslēgsies nākamā gada sākumā. Pēc tā plānots izvērtēt, kuras funkcijas nodot ministrijām, kuras saglabāt un vai mainīt iestādes nosaukumu.
Tāpat Valainis pastāstīja, ka koalīcijas diskusijās panākts kompromiss par onkoloģijas centra rekonstrukcijas turpināšanu, papildu investīcijām lauku ģimenes ārstiem un taupības pasākumiem, tostarp "Rail Baltica" izmaksu samazināšanu par 200-300 miljoniem. Daļa priekšlikumu paliek neatrisināta, bet tiem tiks meklēti risinājumi ārpus budžeta likuma, teica Valainis.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam, galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu. 2026. gada valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 16,064 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 17,945 miljardi eiro.