Ārsti streiko, pieprasot augstākas algas un vairāk apmācību vietu
Tūkstošiem tā dēvēto jaunāko ārstu Anglijā piektdien sākuši piecu dienu streiku, pieprasot palielināt atalgojumu un pieejamo apmācību vietu skaitu.
FOTO: Anglijā ārsti pieprasa algas palielinājumu un vairāk apmācību vietu - sākas piecu dienu streiks
Britu mediķu asociācija (BMA) norāda, ka ārstu algas nepieciešams palielināt vēl par 26%, lai viņu reālos ienākumus atjaunotu līdz līmenim, kāds bijis pirms 20 gadiem.
Tikmēr Lielbritānijas veselības ministrs Vess Strītings paziņojis, ka ārstu algas vairs netikšot palielinātas, ņemot vērā to pieaugumu par 28,9% pēdējos trīs gados.
Tāpat BMA pieprasa palielināt pieejamo apmācību vietu skaitu. Ārsti skaidro, ka atsevišķos gadījumos vairāk nekā 30 000 ārstu piesakās uz 10 000 apmācību vietu, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju līdz vecākajam ārstam.
BMA skaidro, ka šīs situācijas dēļ liela daļa ārstu pēc gadiem ilgas rezidentūras nevar iegūt pastāvīgu darbu.
Kopš 2023. gada marta jaunākie ārsti Anglijā, kuri veido gandrīz pusi no Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta (NHS) ārstiem, streikojuši vairākkārt, bet pērnā gada sākumā norisinājās sešu dienu streiks, kas bija lielākais NHS vēsturē.