Latvijā bloķēta tīmekļvietne, kas atbalsta Krievijas karavīrus Ukrainā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) liegusi pieeju vēl vienai Krievijas propagandu izplatošai tīmekļa vietnei, kurā tostarp aicināts finansiāli atbalstīt Ukrainā karojošo krievu armiju, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Piekļuve liegta tīmekļvietnei "ne-brosaem.ru".
NEPLP saņēmusi informāciju no kādas kompetentas valsts iestādes, ka minētā vietne ir Krievijas starpreģionālās labdarības sabiedriskās organizācijas "Savējos nepametam" tīmekļvietne. Minētā organizācija ir bāzēta Sočos, Krasnodaras novadā (Krievijā), un tās darbības mērķi ir saistīti ar dažāda veida palīdzības un ziedojumu vākšanu, organizēšanu un sniegšanu Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem un Krievijas okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju civiliedzīvotājiem.
Tīmekļvietnes izvērtējums liecina par minētās organizācijas uzskatāmu atbalstu Krievijai un tās īstenotajai militārajai agresijai Ukrainā, kā arī solidaritāti ar Krievijas karavīriem Ukrainā un viņu ģimenes locekļiem šajā jautājumā.
Konstatēts, ka tīmekļvietnē tiek izplatīta sagrozīta un nepatiesa informācija par notikumiem Krievijā un pasaulē, tajā skaitā arī par karu Ukrainā, attaisnojot Krievijas iebrukumu Ukrainā un atbalstot Ukrainas daļu pievienošanu Krievijai.
Visos pārbaudītajos rakstos konstatēts tiešs vai netiešs attaisnojums Krievijas karam pret Ukrainu. Kopumā tiek izplatīts Krievijas imperiālistiskais naratīvs. Tīmekļvietnē arī izplatīts tiešs aicinājums un tiek nodrošināta iespēja sniegt finansiālu ieguldījumu it kā humānās palīdzības sniegšanai, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku karavīrus, kuri piedalās Krievijas karā pret Ukrainu.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.