Latvijas soprāns Marina Rebeka godināta ar prestižo Starptautisko operas balvu
Latvijas soprāns Marina Rebeka godināta ar Starptautisko operas balvu, kuru šajā kategorijā piešķir žurnāla "Opera" lasītāji, liecina informācija balvas tīmekļvietnē.
Starptautiskās operas balvas, kas dibinātas 2012. gadā un bieži dēvētas par operas "Oskariem", godina izcilības starptautiskajā operas vidē. Šī gada žūriju, kurā darbojās operas profesionāļi, vadīja žurnāla "Opera" un "Opera News" redaktors Džons Alisons.
Bezmaksas operas straumēšanas platformu "OperaVision" atbalsta Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa". Platformā skatītāji var vērot izrādes tiešraidē un pēc pieprasījuma, tostarp operas, operetes, baletu, muzikālo teātri un koncertus. Pieejami arī aizkulišu materiāli, subtitri visām izrādēm un papildu saturs par māksliniekiem un iestudējumu tapšanu.
Platforma kalpo arī kā digitālā skatuve jaunajiem talantiem, straumējot meistarklases, konkursus un koncertus no 44 partnerorganizācijām 17 valstīs. Kopš 2014. gada "OperaVision" ir vadošā bezmaksas operas straumēšanas vietne, kas apvieno plašu starptautisku skatītāju kopienu.