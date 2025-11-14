Šonedēļ uz pirmo tikšanos sanāca jaunievēlētā Pelču pagasta iedzīvotāju padome.
Novadu ziņas
Šodien 14:06
Pelčos darbu uzsākusi jaunievēlētā iedzīvotāju padome
Šonedēļ uz pirmo tikšanos sanāca jaunievēlētā Pelču pagasta iedzīvotāju padome. Šī jau ir ceturtā iedzīvotāju padome, kas izveidota Kuldīgas novadā. Iedzīvotāju padomes jau aktīvi darbojas Vārmē, Ēdolē un Īvandē.
Pelču pagasta iedzīvotāju padomē darbosies: Aiva Kuršinska, Aina Zute, Intars Pūris, Uģis Martinsens, Ringolds Nudiens. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka iepazīstināja padomes locekļus ar viņu pienākumiem un aicināja viņus būt atbildīgiem starpniekiem starp iedzīvotājiem un pašvaldību.
Pieteikšanās atvērta arī citu pagastu iedzīvotājiem, lai iedzīvotāju padomes darbotos katrā pagastā. Pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Iedzīvotājiem → Sabiedrības līdzdalība”, vai sazinieties ar sava pagasta pārvaldi.