Mežciemā aiztur autovadītāju ar 2,46 promilēm - sieviete skaidro, ka dodas uz darbu
Svētdien, 9. novembrī, neilgi pirms pusnakts Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki Mežciemā pamanīja kādu braucošu “Ford” markas automašīnu. Transportlīdzekļa vadītāja vairākkārt bez redzama iemesla bremzēja un nespēja noturēties savā braukšanas joslā.
Lai pārbaudītu situāciju, policisti, izmantojot gaismas un skaņas signālus, deva vadītājai rīkojumu apstāties. Sarunas laikā sieviete skaidroja, ka dodas uz darbu, taču nespēja izskaidrot savas nedrošās braukšanas iemeslu. Policistiem radās aizdomas, ka sieviete, iespējams, ir alkohola reibumā, ko viņa drīz vien pati arī atzina, atbildot, ka dienas laikā lietojusi alkoholiskos dzērienus.
Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri vadītājai veica alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā. Pārbaudē sievietei uzrādīja 2,46 promiļu reibumu.
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, ir paredzēta kriminālatbildība.
Pašvaldības policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā ir kategoriski aizliegta. Pat šķietami neliels alkohola daudzums var būtiski ietekmēt reaģēšanas spējas un apdraudēt gan dzīvību, gan satiksmes drošību.