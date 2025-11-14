Tukuma novadā ieviests sociāls pakalpojums - "atelpas brīdis"
Rūpes par tuvinieku ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā par bērniem ar invaliditāti, prasa lielu fizisku un emocionālu spēku. Lai personai, kas aprūpē tuvinieku, būtu iespēja atpūsties, atgūt spēkus, parūpēties par sevi un citiem ģimenes locekļiem, ir pieejams atelpas brīža pakalpojums.
Atelpas brīža pakalpojums ir īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas atbilstoši personu individuālajām vajadzībām iekļauj uzraudzību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas, speciālistu konsultācijas u.c., aizstājot ģimenes rūpes ārpus dzīvesvietas.
Pakalpojumu var saņemt ģimenē dzīvojoši:
- bērni ar izteiktiem un smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu (ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai);
- pilngadīgās personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojums ir pieejams līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā. Ģimenei ir iespēja izvēlēties, vai izmantot visas 30 diennaktis uzreiz, vai sadalīt pa periodiem.
Atelpas brīdi pilngadīgām personām Tukuma novada pašvaldībā rindas kārtībā nodrošina adresē “Lodes”, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā. Ģimenei ir iespēja izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju, svarīgi, lai izraudzītais pakalpojuma sniedzējs būtu reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pašvaldība piešķir un izmaksā līdzmaksājumu atelpas brīža pakalpojuma faktisko izmaksu segšanai līdz 400,00 EUR personai attiecīgajā gadā. Nepieciešamības gadījumā, ja pieprasījums pārsniedz plānoto budžetu, tiek veidotas rindas. Plašāku informāciju var saņemt pie Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas sociālās darbinieces Evitas Veikšas, tālr. 25902661.
Bērniem atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, kuru izvēlējās ģimene un kurš ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pašvaldība piešķir un izmaksā līdzmaksājumu atelpas brīža pakalpojuma faktisko izmaksu segšanai līdz 400,00 EUR personai attiecīgajā gadā. Nepieciešamības gadījumā, ja pieprasījums pārsniedz plānoto budžetu, tiek veidotas rindas. Plašāku informāciju var saņemt pie Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” centra “Avotiņš” (Raudas iela 8, Tukums) sociālās darbinieces Signes Balodes vai pa tālr. 28311638.