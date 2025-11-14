Latvijā sākas vēsāks periods; svētkos iespējama sniega sega līdz 10 cm
No gaidāmajām četrām brīvdienām saulainākais laiks būs sestdien, bet visvairāk lietus un sniega varētu būt 18. novembrī, liecina pašreizējās laika prognozes.
Latvijā sācies vēsa laika periods, kas var turpināties ilgstoši, novembra otrajā pusē daudzviet iespējama noturīga sniega sega. Daļā valsts gaidāma meteoroloģiskās ziemas iestāšanās, Alūksnes un Vidzemes augstienē tā var sākties jau 15. novembrī.
Brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā pārsvarā svārstīsies -5..+5 grādu robežās. Sestdien laikapstākļus noteiks augsta spiediena apgabals un spīdēs saule, turpmākajās dienās atmosfēras spiediens pazemināsies, pieaugs mākoņu un nokrišņu daudzums. Iespējams, visvairāk līs un snigs svētku dienā; atbilstoši pašreizējai "Global Forecast System" prognozei 18. novembrī valsts lielāko daļu pārklās 1-10 centimetri sniega.
Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš. Sestdienas rītā piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, savukārt svētdien - dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotajai informācijai siltākais 18. novembris bija 2020. gadā, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī sasniedza +9 grādus un maksimālā temperatūra bija +12,2 grādi Bauskā, savukārt aukstākie svētki bija 1998. gadā, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja līdz -10,6 grādiem. Minimālās gaisa temperatūras rekords gan pieder 1965. gadam, kad Mērsragā termometra stabiņš noslīdēja līdz -18,1 grādam.
Biezākā sniega sega Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā pēdējās desmitgadēs izmērīta 1992. gadā Rēzeknē - 27 centimetri.