Ziepniekkalnā kāds aizdomīgs vīrietis aicinājis 9 gadus vecu zēnu iekāpt savā busiņā
Ziepniekkalnā baisu situāciju piedzīvojis kāds deviņgadīgs zēns – kādu dienu, dodoties mājup no skolas, viņu uzrunājis aizdomīgs vīrietis sarkanā mikroautobusā, kas piedāvājis zēnam iekāpt viņa transportlīdzeklī un aizvest viņu līdz mājām.
Bērna māte raidījumam "Degpunktā" norāda, ka zēns, pārnākot mājās esot teicis: “Mani laikam gribēja nolaupīt.” Māte norāda, ka sākotnēji domājusi, ka dēls pajokojis, bet viņas izbrīns pārvērtās šausmās, kad dēls savu stāstu turpināja.
Izrādās, viņam kāds vecāka gadagājuma vīrietis, kas sēdēja pie sarkana busiņa stūres, esot piedāvājis iekāpt mašīnā, solot aizvest viņu mājās. Puika no piedāvājuma atteicās, jo, par laimi, mājas bija turpat blakus.
“Sākām ar kaimiņiem sazināties – viņi iedeva video. Novērošanas kamerā tiešām tajā laikā tas busiņš brauca garām, tiešām sarkans, kā dēls arī teica. Tas jocīgākais ir, ka viņš bija aizbraucis līdz ceļa galam, apgriezies un braucis projām,” stāsta bērna māte. Viņa turpina: “Šeit ir tikai sešas mājas un nav kur vest to bērnu – tālāk ir mežs. Kā var piedāvāt vest un tad braukt atpakaļ projām kaut kur?"
Māte norāda, ka dēls notikušo uztvēris mierīgi, jo neapzinās, kādas varēja būt sekas. "Viņam ir deviņi, astoņi gadi, es nedomāju, ka viņš baigi [notikušo] saprot. Tagad, kad nāks mājās, es vienmēr iešu pretī, jo neliekas, ka ir droši uz mūsu mazās, klusās ielas,” norāda māte. Valsts policija aicina ziņot pa numuru 112 ikvienu, kas atpazīst attēlā redzamo transporta līdzekli.