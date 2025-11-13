Vitālijs 10. novembrī ap plkst. 09.00 aizgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Ulbrokas ielā 13 un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Rīgā jau trešo dienu tiek meklēts bezvēsts pazudušais Vitālijs Leščovs
Valsts policijas meklē 1980. gadā dzimušo Vitāliju Leščovu, kurš šī gada 10. novembrī izgāja no savas dzīvesvietas un pazuda bez vēsts.
Vitālijs 10. novembrī ap plkst. 09.00 aizgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Ulbrokas ielā 13 un līdz šim brīdim nav atgriezies. Pazīmes: augums 187 cm, uz abiem pleciem tetovējumi. Bija ģērbies baltas krāsas sporta apavos, tumši pelēkas krāsas sporta biksēs, tumši zilas krāsas džemperī, džinsa auduma jakā, galvā melna cepure.
Aicinām aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!