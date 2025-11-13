Braže: Nākamā ES sankciju kārta fokusēsies uz Krievijas enerģijas eksportu
Eiropas Savienības (ES) līmenī notiek darbs pie 20. sankciju kārtas, kas koncentrēsies uz Krievijas enerģijas eksportu, "ēnu floti" un tās atbalstītājiem, norāda ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Politiķe uzsvēra, ka sankcijas ir viens no svarīgākajiem spiediena instrumentiem pret Krieviju, lai vājinātu tās spēju finansēt karu un lai tā izbeigtu agresiju pret Ukrainu. Pēc viņas sacītā, dati skaidri parāda sankciju negatīvo ietekmi uz Krievijas ekonomiku, un tās jāturpina stiprināt, lai ierobežotu Krieviju un tās līdzagresorus.
Īpaša uzmanība jāpievērš koordinācijai sankciju piemērošanā pret Krievijas enerģētikas sektoru, finanšu institūcijām, kā arī "ēnu flotes" kuģiem un to atbalstošo infrastruktūru, tostarp apdrošināšanas un apkalpošanas kompānijām, norādīja Braže. Tāpat sankcijas jāvērš pret Baltkrieviju un trešo valstu subjektiem, kuri palīdz apiet sankcijas vai atbalsta agresiju.
Pēc "Kyiv School of Economics" datiem 2025. gadā Krievijas budžeta deficīts prognozēts 70 miljardu ASV dolāru apmērā. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas negūtā peļņa no naftas eksporta sasniedz gandrīz 160 miljardus ASV dolāru un uzņēmumi, kas Krievijas budžetā ienes ceturto daļu no ieņēmumiem, esot uz bankrota robežas.
Braže uzskata, ka Latvija ir paraugs citām ES dalībvalstīm sankciju efektīvā ieviešanā. Politiķe uzsvēra, ka sankciju piemērošana ir arī drošības jautājums, jo Latvijai kā ES ārējās robežas valstij kontrolēšana ir nozīmīgs uzdevums. Viņa pateicās Latvijas institūcijām - drošības dienestiem, muitai, robežsardzei un Valsts ieņēmumu dienestam - par sadarbību, kas nodrošina sankciju ievērošanu un novērš to apiešanu.
No visiem sankciju pārkāpumiem, kas atklāti uz Latvijas ārējās robežas, 75% kravu muitas procedūra bija sākta citās ES valstīs. Braže norādīja, ka jautājumi par robežas drošību tiek regulāri pārrunāti ar ES un dalībvalstu kolēģiem, īpašu uzmanību pievēršot ES austrumu robežas stiprināšanai.
Sankciju koordinācijas padomes sēdē par aktualitātēm sankciju izpildē informēja Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls un Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes Atbilstības nodrošināšanas daļas vecākais uzraudzības eksperts Artis Aizupietis.
Sankciju koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir koordinēt to uzraudzības institūciju darbību, kuras ir atbildīgas par starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju izpildi. Sankciju koordinācijas padomi vada Ārlietu ministrijas pārstāvis. Padomes sastāvā ir vairāk nekā 30 valsts un privātā sektora institūciju.