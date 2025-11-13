Sikšņa kandidatūras noraidīšanas process Saeimā atbilst parlamentārās demokrātijas principiem, pauž Valsts prezidents
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norāda, ka process, kurā Saeimā tika noraidīta Jāņa Sikšņa kandidatūra Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatam, atbilst parlamentārās demokrātijas principiem.
Rinkēvičs ar sava padomnieka Mārtiņa Drēģera starpniecību norāda, ka Saeima izmantoja savas tiesības, kas tai ir paredzētas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Gan parlamenta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, gan ceturtdien Saeimas sēdē skanēja plaša argumentācija gan par, gan pret kandidātu, skaidroja prezidents. "Tādējādi sabiedrībai bija iespējams iepazīties ar deputātu motivāciju," norādīja Rinkēvičs.
Valsts prezidents uzskata, ka šis process atbilst parlamentāras demokrātijas principam. Vienlaikus vēlams, lai Saeimas atbildīgā komisija un Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda padome, kas bija virzījusi Siksni, tiktos un pārrunātu šo situāciju, lai rastu pēc iespējas ātrāku risinājumu, norāda prezidents.
Rinkēvičs arī uzskata, ka Saeimas 6. novembra lēmums, ar kuru tika noraidīti Nacionālās apvienības (NA) un "Apvienotā saraksta" (AS) deputātu sagatavotie grozījumi, kas piedāvāja samazināt SEPLP locekļu skaitu, bijis pamatots.
Jau ziņots, ka Saeimas vairākums ceturtdien izbrāķēja Sikšņa kandidatūru SEPLP locekļa amatam, līdz ar to parlaments izbrāķēja jau otro no NVO un MK sadarbības memoranda padomes virzītajiem kandidātiem. Vairums parlamentā pārstāvēto politisko spēku frakciju jau iepriekš bija paziņojušas, ka neatbalstīs Siksni. Par Sikšņa apstiprināšanu nobalsoja 34 deputāti, pret - 38 deputāti, bet deviņi deputāti balsojumā atturējās. Siksni apstiprināšanai amatā atbalstīja deputāti no "Jaunās vienotības", "Progresīvajiem" un opozīcijas partijas "Stabilitātei", kas gan iepriekš bija teikuši, ka Sikšņa jautājumā nebalsošot.
Pret Sikšņa iecelšanu amatā balsoja deputāti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), opozīcijas partijām "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālās apvienības un partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Liela daļa ZZS Saeimas deputātu balsojumā atturējās.
Tāpat Jauns.lv ziņoja, ka pirms balsošanas ar emocionālu vēstuli pie koalīcijas deputātu frakcijas priekšsēdētājiem vērsās Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekle Una Klapkalne. Viņa aicina politiskos spēkus balsot pret Jāņa Sikšņa kandidatūru vakantajam SEPLP locekļa amatam, pretējā gadījumā solot atkāpties no amata.