SEPLP padomes locekle emocionālā vēstulē aicina koalīcijas deputātus neapstiprināt padomē Jāni Siksni
Ar emocionālu vēstuli pie koalīcijas deputātu frakcijas priekšsēdētājiem vērsusies Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekle Una Klapkalne.
Viņa aicina politiskos spēkus balsot pret Jāņa Sikšņa kandidatūru vakantajam SEPLP locekļa amatam, pretējā gadījumā solot atkāpties no amata. Kapkalne norāda, ka viņai, kā bijušajai Latvijas Radio valdes priekšsēdētājai, bija iespēja strādāt ar iepriekšējo SEPLP padomi, kuru tolaik vadīja Siksnis, trīs gadus. "Lēmumu pieņemšana un sabiedrisko mediju pārvaldība Jāņa Sikšņa vadītās Padomes laikā bieži bija haotiska un nepārdomāta," secina padomes locekle.
Viņa norāda, ka 2023. gada martā SEPLP nepārdomāti un bez jebkāda plāna virzīja sabiedrisko mediju apvienošanu no 2024. gada 1. janvāra. "Tikai pateicoties Latvijas Radio iebildumiem un politiķu izpratnei, šis datums tika pārcelts uz 2025.gada 1.janvāri," uzsver Klapkalne, piebilstot, ka ar visu to sagatavošanās apvienošanās procesam bija ļoti saspringta. Tāpat viņa uzsver, ka apvienošanās process nebūtu noticis bez SEPLP padomes locekles Sanitas Uplejas-Jegermanes palīdzības, kas paveica "lauvas tiesu" darba.
Klapkalne arī norāda, ka, viņasprāt, SEPLP nevajadzīgi ilgi novilcināja lēmuma pieņemšanu par Nacionālās drošības koncepcijas ieviešanu krievu valodas jautājumā. Un līdz ar šo vilcināšanos, SEPLP darbā izcēlās krīze.
"Jāņa Sikšņa kā Padomes priekšsēdētāja darba stils bija saistīts ar emocionāli neadekvātu reakciju un rīcību darba situācijās, kā arī toksisku un cieņpilnām attiecībām neatbilstošu darba vidi," usver padomes locekle, norādot, ka Sikšņa vadībā nesaskaņas bija vērojamas gan Padomes locekļu starpā, gan arī tika pārnestas uz Padomes darbiniekiem un sabiedrisko mediju valdēm.
Kā vēl vienu piemēru, kas, viņasprāt, raksturo iepriekšējo Padomi, Klapkalne min sava darba novērtējumu. Proti, deputāti viņas līdzšinējo darbu Latvijas Radio valdes priekšsēdētājas amatā novērtēja atzinīgi, uzaicinot darboties SEPLP sastāvā, kamēr Sikšņa vadītā Padome 2023. gadā viņas sadarbības prasmes vērtēja kā "neapmierinošas", kaut arī visi uzdotie uzdevumi tika izpildīti. "Iesniegums Padomei pārskatīt šo lēmumu faktiski tika atstāts bez ievērības," norāda Klapkalne.
Padomes locekle norāda, ka allaž iestājusies par tiešu un godīgu komunikāciju, un vienmēr turējusi doto vārdu, līdz ar to viņa solās amatu atstāt, ja Sikšņa kandidatūra iegūs Saeimas balsu vairākumu. "Es aicinu koalīcijas deputātus sabiedriskā medija darbības nodrošināšanu stādīt augstāk par politiskām peripetijām un sabiedrības neizpratni par procesiem, kuri nav publiski redzami un zināmi," noslēgumā uzsver Klapkalne.
15. oktobrī Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatā izvirzīja Jāņa Sikšņa kandidatūru. Atklātā balsojumā viņa kandidatūru atbalstīja 13 memoranda padomes locekļi. Par viņa apstiprināšanu amatā vēl būs jālemj Saeimai.
Pašlaik padomē darbojas Valsts prezidenta kancelejas virzītā Sanita Upleja-Jēgermane, kura ir arī padomes vadītāja, kā arī Saeimas virzītā kandidāte, kādreizējā Latvijas Radio ģenerāldirektore Una Klapkalne. Abas amatā ieceltas uz četriem gadiem.