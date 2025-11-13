LMMDV kora klases audzēkņi gūst augstus panākumus konkursā “Jūras zvaigzne”
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kora klases audzēkņi izcēlās VIII Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kora klašu konkursā “Jūras zvaigzne”, demonstrējot augstu vokālo meistarību un iegūstot vairākas godalgotas vietas. Šis prestižais pasākums, kas veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei, pulcēja talantīgus jauniešus no visas Latvijas, veicinot latviešu dziesmu tradīciju un vokālo prasmi.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) kora klases audzēkņi 7. novembrī piedalījās VIII Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kora klašu audzēkņu konkursā “Jūras zvaigzne”, kas norisinājās Ventspils koncertzālē “Latvija” un bija veltīts izcilajai operdziedātājai Alīdai Vānei.
Prestižajā konkursā LMMDV audzēkņi demonstrēja augstu profesionālo sagatavotību, izcilas vokālās prasmes un guva vairākas godalgotas vietas visās kategorijās.
Konkursa dalībnieki izpildīja vienu latviešu tautasdziesmu a cappella un vienu latviešu komponista oriģināldziesmu, pārstāvot tādus autorus kā Ilona Arne, Jānis Lūsēns, Andris Kontauts, Inita Rupaine, Jāzeps Mediņš un Ēriks Ešenvalds.
LMMDV audzēkņu sasniegumi:
Duets:
- Grēta Elizabete Antona un Paula Kalna – 1. vieta B1 kategorijā (pedagogs Andris Kontauts)
Ansambļi:
- Jaunāko klašu ansamblis – 1. vieta C1 grupā (pedagoģe Evija Goluba)
- Vecāko klašu ansamblis – 2. vieta C3 grupā (pedagoģe Evija Goluba)
Solisti:
- Grēta Elizabete Antona – 3. vieta A2 grupā (pedagogs Andris Kontauts)
- Enija Poņemecka – 3. vieta A3 grupā (pedagoģe Evija Goluba)
- Amanda Andriekus – 3. vieta A4 grupā (pedagoģe Evija Goluba)
Žūrijas īpašās nominācijas:
- Duets Grēta Elizabete Antona un Paula Kalna – labākais a cappella izpildījums
- Lūkass Ābelis – džentelmeniskākais izpildījums
- Enija Poņemecka – sirsnīgākais izpildījums
- Adriana Atamuradova – Pateicības raksts
Audzēkņus konkursam sagatavoja LMMDV pedagogi Evija Goluba, Ieva Dreimane-Sidare un Andris Kontauts, instrumentālo pavadījumu pie klavierēm nodrošināja koncertmeistari Normunds Kalniņš un Artūrs Liepiņš.
Dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā: virsdiriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents un Rīgas Doma kora skolas zēnu kora diriģents Mārtiņš Klišāns, vokālā pedagoģe un dziedātāja MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskolā” Gunta Greisle, kā arī muzikoloģe un Latvijas Radio 3 “Klasika” programmu vadītāja Inta Pīrāga.
Konkursa mākslinieciskā vadītāja, MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskolas” profesionālās ievirzes izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase vadītāja Rudīte Tālberga uzsver: “Konkurss ir iespēja bērniem un jauniešiem attīstīt vokālās prasmes, uzstāšanās kultūru un iepazīt latviešu dziesmu daudzveidību. Konkursa nosaukums nav nejaušs – tas godā izcilo operdziedātāju Alīdu Vāni, kurai koncertceļojuma laikā tika piešķirts “Jūras zvaigznes” vārds. Arī konkursa dalībnieki simboliski šķērso savu muzikālo ekvatoru – ar drosmi, sirsnību un vēlmi augt mūzikā.”
LMMDV lepojas ar saviem jaunajiem dziedātājiem, kuri ar savu talantu, sirsnību un centību iedvesmo ikvienu mīlēt mūziku un stiprina Liepājas profesionālās mūzikas izglītības tradīcijas.