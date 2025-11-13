Tukuma novadā turpina īstenot sociālu Eiropas Savienības fonda projektu
Tukuma novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības fonda projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana un sniegšana Tukuma novadā”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu mērķa grupas personām - pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, personām pensijas vecumā, tai skaitā personām ar demenci, balstoties uz personu individuālo vajadzību izvērtēšanu sadarbībā ar ārstniecības speciālistu, mazinot sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto personu skaitu Tukuma novadā.
Projekta mērķa grupa ir Tukuma novada iedzīvotāji, kuriem tiek nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. Šobrīd, projekta ietvaros, 2 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa saņem grupu māja (dzīvoklis) pakalpojumu, sociālo pakalpojumu centrā “Mežrozītes” un grupu dzīvokļu mājā “Laipas”. Savukārt, dienas aprūpes centros “Saime” un “Saimīte” tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi 2 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Un specializēto darbnīcu pakalpojumu specializētajās darbnīcās “Melnezers” šobrīd saņem 7 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II invaliditātes grupa.
Kopumā projektā plānots iesaistīt un sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 25 mērķa grupas personām. Grupu māja (dzīvoklis) - 2 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Dienas aprūpes centra pakalpojumi - 2 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, 2 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, 1 personai pensijas vecumā, tai skaitā personai ar demenci. Un specializēto darbnīcu pakalpojums - 18 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.
Projekta ietvaros vienai mērķa grupas personai sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus sniegs ne ilgāk kā 24 mēnešus.
Plānotais projekta īstenošanas termiņš: no 2025. gada 19. maija līdz 2027. gada 30. septembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 503 576,00 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 428 039,60 EUR un 15% pašvaldības finansējums 75 536,40 EUR.