Šodien 12:38
Aicina piedalīties sirsnīgā labdarības akcijā senioriem
Tukuma novada iedzīvotājus aicina iesaistīties sirsnīgā Ziemassvētku akcijā un sagādāt individuālas dāvanas Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Rauda” un Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā dzīvojošajiem senioriem. Mazs pārsteigums var kļūt par lielu prieku senioram.
Seniori ir sagatavojuši nelielas vēstules Ziemassvētku vecītim ar savām vēlmēm. Katram no mums ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākas vēstules un sagādāt senioriem prieku.
Kā piedalīties:
- atnāc uz Tukuma novada sociālo dienestu, Tidaholmas ielā 1, Tukumā, vai sazinies telefoniski pa tālruni +371 80205333;
- izvēlies vēstuli;
- sagādā dāvanu;
- ietin to mīlestībā un nogādā sociālajā dienestā līdz 9. decembrim.
Iedzīvotāju sagādātās dāvanas 17. decembrī Tukuma novada domes priekšsēdētājs kopā ar sociālā dienesta direktori nogādās senioriem.