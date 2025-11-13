Tuvojas pēdējais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš
Tukuma novada pašvaldība atgādina, ka līdz 17. novembrim jāveic pēdējais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Pašvaldība aicina nodokļu maksātājus nodokli samaksāt termiņā, jo saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām” par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu.
Ja iepriekšējo periodu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir kavēti, aicinām pirms maksājuma veikšanas noskaidrot aktuālo nokavējuma naudas apmēru uz maksāšanas dienu pa tālruņiem: 28014717 (Engure, Lapmežciems, Smārde), 26672404 (Kandava un Jaunpils), 25672216, 25675399, 26697394, 26693802 (Tukums).
Nekustamā īpašuma nodokli var samaksāt:
- Mazumtirdzniecības vietu “Maxima”, “Narvesen” un “Mego” kasēs (noskenējot maksājuma paziņojuma svītrkodu).
- bez komisijas maksas var maksāt Tukuma novada pašvaldības kasē - Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novads vai jebkurās Tukuma novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
- Savā internetbankā vai banku filiālēs;
- Portālos www.epakalpojumi.lv , www.latvija.lv;
- VAS “Latvijas pasts” nodaļās.
Droši un ērti nodokli ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas personas īpašumiem.
Atgādinām, ka saskaņā ar normatīviem aktiem, nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem interesēties par nodokļa apmēru un to, vai nodoklis nomaksāts pilnā apmērā.
Paldies tiem nodokļu maksātājiem, kas nekustamā īpašuma nodokli jau samaksājuši!