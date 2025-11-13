“Dod pieci!” himnas autori šogad ir Lauris Reiniks un Ralfs Eilands
Latvijas Sabiedriskais medijs ceturtdien, 13. novembrī, klausītājiem un skatītājiem nodod šī gada labdarības maratona “Dod pieci!” oficiālo himnu – Laura Reinika un Ralfa Eilanda kompozīciju “Labos darbus krāj”.
“Aptuveni pirms desmit gadiem sarakstīju pirmo, oficiāli neoficiālo “Dod pieci!” himnu – dziesmu “Divas dvēseles”. Toreiz tajā piedalījās vairāki solisti, arī Lauris Reiniks. Šogad dziedam duetā, un ar dziesmu “Labos darbus krāj” gribam nodot jau tekstā iekodēto vēstījumu – “sper pirmo soli un atkārto”. Tas atgādina, ka nevajag baidīties no izaicinājumiem, bet gan rīkoties un sniegt palīdzību, lai kādam citam būtu vieglāk spert savu pirmo soli. “Dod Pieci” man asociējas ar siltumu, labsirdību un svētku laiku, tāpēc ir patiess prieks šogad piedalīties ne tikai ar ziedojumu, bet arī ar himnu!” stāsta himnas autors Ralfs Eilands.
Labdarības maratona himnas mūzikas autors ir Lauris Reiniks, vārdu autori – Ralfs Eilands un Valters Sprūdžs. Himnu izpilda Ralfs Eilands, Lauris Reiniks, Marta Kukarane (piebalss). Aranžējums un ieraksta mikss: Rūdolfs Ozols. Ieraksta Master: DJ MONSTA (Uldis Cīrulis).
Himnas videoklipa autors ir Alex Ruvinsky, operatori – Mārtiņs Jurevics, Lote Madara Peizuma, gaismu mākslinieks – Uldis Ķikāns, producenti – “Gingercat”, Annija Jurevica.
““Dod pieci!” ir lieliska un ārkārtīgi vērtīga labdarības akcija, kas visā Latvijā vieno cilvēkus darīt labus darbus. Man bija liels pagodinājums komponēt himnu šī gada maratonam un iedziedāt to kopā ar Ralfu Eilandu. Mūzika atnāca viegli, jo Ralfs ar Valteru Sprūdžu sarakstīja patiesi iedvesmojošu tekstu, kuru man atlika tikai ietērpt mūzikā. Man pašam ir zināmi cilvēki ar kustību traucējumiem, tāpēc šī gada tēma un mērķis man ir īpaši saprotami un tuvi. Himnas rindiņa “Vai viss, kas tev ir dots, ir izmantots?” mani uzrunā visvairāk, un es ceru, ka tā iedvesmos ikvienu pamanīt un attīstīt to, kas ir dots. Un mēs spējam daudz – to ik gadu apliecina arī labdarības maratons “Dod pieci!”,” vērtē himnas autors Lauris Reiniks.
Oficiālā labdarības maratona “Dod pieci!” himna tiks atskaņota:
- plkst. 7.00 Latvijas Radio 5 raidījumā “Citi rīti” un video būs skatāms “Dod pieci!” sociālo mediju kontos;
- īsi pēc plkst. 7.00 LTV1 “Rīta Panorāmā” skanēs himna ar video;
- plkst. 8.50 Latvijas Radio 1 raidījumā “Labrīt”;
- plkst. 10.05 Latvijas Radio 1;
- plkst. 10.05 Latvijas Radio 2;
- plkst. 10.05 Latvijas Radio 3 – Klasika;
- plkst. 10.05 Latvijas Radio 4 – Doma laukums;
- plkst. 10.05 Latvijas Radio 5 raidījumā “Vēl viens starts”, kurā viesosies arī himnas autori – Ralfs Eilands un Lauris Reiniks.
“Šogad ļoti vēlējāmies, lai maratonu pavadītu himna, kādas mums līdz šim vēl nebija – ar dziesmu, kas iedvesmo un ienes “Dod pieci” maratonā Ziemassvētku noskaņu un pacilātības sajūtu. Tajā pašā laikā vēlējāmies ļaut studijā satikties diviem mūziķiem, kuri, nez kāpēc, līdz šim nebija oficiāli ierakstā tikušies. Un te nu ir rezultāts,” priecājas Latvijas Radio 5 radošais direktors un labdarības maratona “Dod pieci!” aizsācējs Latvijā Toms Grēviņš.
Ik gadu “Dod pieci!” himnas izveidē talkā nāk Latvijas zināmākie un izcilākie mūziķi:
“Dod pieci!” himnas tradīcija sākās 2016. gadā ar dziesmu “Nepārlaužams”, ko izpildīja Aija Vītoliņa, Māra Upmane-Holšteine, Aija Andrejeva, Marta Grigale, Goran Gora, Ralfs Eilands, Dons, Markus Riva, Jānis Aišpurs, Lauris Valters, Jānis Stībelis, VIŅA, ansis, Edavārdi, Ozols, Reiks, Justs, Intars Busulis, Latvian Voices, Mārcis Auziņš, DJ Rudd.
- 2017. gadā par “Dod pieci!” himnu kļuva dziesma “Durvis vaļā”, ko sarakstīja un izpildīja MESA.
- 2018. gadā Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora un My Radiant You radīja “Dod pieci!” himnu “Apskāvieni cik”.
- 2019. gadā komponista Raimonda Tigula sakomponēto “Dod pieci!” himnu “Klusi čukst Dievs” izpildīja Rīgas Doma zēnu koris.
- 2020. gadā Jānis Šipkēvics, Tautumeitas, Patrisha, Dons, Aminata, Ralfs Eilands, Viņa, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Linda Leen, Intars Busulis, Carnival Youth, Evija Vēbere, Renārs Kaupers, Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora, Agnese Rakovska vienojās “Dod pieci!” himnā “Es zinu, Tu esi”.
- 2021. gadā par “Dod pieci!” himnu kļuva apvienības “Kreisais Krasts” un Būū radītā dziesma “Pāri visam”.
- 2022. gadā “Dod pieci!” himnu “Nesalaužamā” sarakstīja un izpildīja ukraiņu mūziķis Ivans Dorns, kuram dziesmā pievienojās arī “Riga Gospel Choir”.
- 2023. gadā “Dod pieci!” himna bija grupas “Sudden Lights” un Gustavo izpildītā dziesma “Adata un diegs”.
- 2024. gadā grupa “The Sound Poets” bija autori himnai “Kad cilvēks sauc”.
Tradicionāli “Dod pieci!” himna ir viena no ziedotāju pieprasītākajām dziesmām labdarības maratona laikā.
Par labdarības maratonu “Dod pieci!”
Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.
Labdarības maratons “Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta „Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 radošā komanda.
“Dod pieci!” organizē Latvijas Sabiedriskais medijs. Projekta partneris ir labdarības organizācija Ziedot.lv. Labdarības maratona norises partneri ir “AJ Power”, Luminor banka, “Narvesen”, komunikācijas kampaņu veido reklāmas aģentūra “Magic”.