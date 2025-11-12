Rīgas domes jauno Pretkorupcijas un labas pārvaldības komisiju vadīs deputāte Inese Voika
Rīgas domes deputāti trešdien, 12. novembrī, apstiprināja sastāvu jaunajai Rīgas pašvaldības Pretkorupcijas un labas pārvaldības komisijai un nolēma par tās vadītāju iecelt deputāti Inesi Voiku.
Komisijas vadītāja vietnieks būs deputāts Mārtiņš Kossovičs, komisijas locekļi – deputāti Rūdolfs Brēmanis, Mārtiņš Šics, Eduards Zivtiņš, Aleksejs Rosļikovs, Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, kā arī Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes vadītājs, Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieks un Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes vadītājs.
Jaunizveidotā komisija turpinās iepriekšējās pretkorupcijas komisijas darbu, bet ar paplašinātu fokusu uz labas pārvaldības principu ieviešanu, tostarp iepirkumu sistēmas pilnveidošanu, digitālo risinājumu attīstību un sabiedrības iesaisti korupcijas novēršanā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli, kur uzsvars bija galvenokārt uz korupcijas risku pārvaldību, interešu konfliktu novēršanu un trauksmes celšanu, jaunā komisija iegūs plašākas pilnvaras labas pārvaldības veicināšanā. Tā ne tikai uzraudzīs pretkorupcijas stratēģijas īstenošanu, bet arī:
- Izvērtēs iepirkumu sistēmu un pilnveidos atklātības mehānismus;
- Sekmēs labas pārvaldības principu ieviešanu interešu pārstāvības procesos;
- Izvērtēs un uzlabos pašvaldības digitālos risinājumus, lai nodrošinātu lielāku caurspīdīgumu;
- Veicinās ētiskuma un godprātības stiprināšanu administratīvajā darbā un autonomajās funkcijās;
- Noskaidros sabiedrības viedokli un nodrošinās komunikāciju, iesaistot iedzīvotājus korupcijas risku mazināšanā.
Komisija strādās kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, pieņemot lēmumus vienprātīgi vai ar balsu vairākumu, ja nepieciešams. Sēdes būs atklātas, izņemot gadījumus ar ierobežotas pieejamības informāciju, un to materiāli tiks publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.
Šis solis ir daļa no Rīgas domes centieniem stiprināt pārvaldības kvalitāti, reaģējot uz sabiedrības prasībām pēc lielākas atklātības un efektivitātes.