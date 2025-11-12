Valsts svētku nedēļā skatu torņos visā Latvijā plīvo valsts karogi
Lai valsts svētku laikā rosinātu lepoties ar savu zemi un tās skaistumu, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) paceļ valsts karogus desmit skatu torņos visā Latvijā.
“Daba ir viens no Latvijas lielākajiem dārgumiem un mūsu nacionālās pašapziņas pamats. Skatu torņi simboliski ļauj paraudzīties uz Latviju no plašākas perspektīvas – tāpat kā svētkos mēs ar lepnumu raugāmies uz savu valsti. Katrs paceltais karogs dabā ir cieņas apliecinājums zemei, kas mūs veido un vieno. Lai šis svētku laiks stiprina mūs pateicībā un mīlestībā pret savu zemi – tās cilvēkiem un dabu!” uzsver pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Latvijas daba ir unikāla, un karogu plīvošanas vietas izvēlētas, lai akcentētu šīs neparastās un daudzveidīgās dabas teritorijas. Kolkasragā karogs plīvo vietā, kur satiekas Dižjūra un Mazjūra, Kristakrūga skatu torņa karogs sveicina no Latvijā lielākā purva – Teiču purva, bet Kornetu tornī tas paceļas pār gleznaino Veclaicenes ainavu apvidu ar ezeriem un pauguriem.
Karogi plīvo desmit skatu torņos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā:
- Silzemnieku skatu tornī dabas liegumā “Burtnieku ezera pļavas”;
- dabas liegumā “Randu pļavas” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā;
- Cirgaļu tornī aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”;
- Kornetu tornī aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”;
- Kristakrūga skatu tornī Teiču dabas rezervātā;
- skatu tornī dabas parkā “Numernes valnis”;
- Vasargelišķu skatu tornī dabas parkā “Daugavas loki”;
- Lielā Ķemeru tīreļa skatu tornī Ķemeru Nacionālajā parkā;
- Kolkasraga putnu vērošanas tornī un Šlīteres Zilo kalnu skatu tornī Slīteres Nacionālajā parkā.
Pārvalde aicina svinēt Latvijas valsts svētkus dabā, iepazīstot tās daudzveidīgās ainavas un izvēloties arī mazāk zināmas, bet ne mazāk skaistas vietas visos Latvijas novados.