Daudzi Latvijas iedzīvotāji atvaļinājuma laikā piedzīvo vilšanos - PTAC aicina kritiski izvērtēt viesnīcu zvaigžņu reitingus
Eiropas patērētāju informēšanas centrs Latvijā (ECC Latvia) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šogad kopā saņēmuši 93 sūdzības par viesnīcu neatbilstību solītajai kategorijai un kvalitātei, kas rada nepatīkamu vilšanos atvaļinājuma laikā. Lielākā daļa strīdu rodas tieši tad, kad solītās piecas zvaigznes realitātē dažkārt neatbilst pat trim.
PTAC un ECC Latvia aicina patērētājus kritiski izvērtēt reklāmas solījumus un sniedz ieteikumus, kā pasargāt sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem. PTAC aicina vienmēr pārbaudīt atsauksmes par viesnīcu neatkarīgās interneta vietnēs pirms pirkt ceļojumu.
Patērētājiem jāapzinās, ka zvaigžņu reitingi visā pasaulē nav vienoti. Viesnīcas reitings (piemēram, 5 zvaigznes) kādā ārpus Eiropas valstī, piemēram, Ēģiptē vai Turcijā, gandrīz nekad nav salīdzināms ar tādām pašām piecām zvaigznēm Vācijā vai Francijā.
PTAC un ECC Latvia aicina patērētājus ņemt vērā šādus galvenos aspektus, izvēloties naktsmītni:
- Nekad nepaļaujieties tikai uz pakalpojuma sniedzēja vai pašas viesnīcas mājaslapas sniegto informāciju.
- Obligāti pārbaudiet un salīdziniet viesnīcas reitingu un atsauksmes vismaz divās neatkarīgās tīmekļa vietnēs (piemēram, TripAdvisor, Google Maps vai Booking.com).
- Pievērsiet uzmanību ne tikai kopējam reitingam, bet arī tam, cik sen pēdējās atsauksmes ir publicētas.
- Ja svaigas atsauksmes ir negatīvas (par remontu, tīrību vai troksni), tas signalizē par pēdējā laika problēmām.
Īpaša piesardzība jāievēro attiecībā uz neticami vilinošiem "Ultra viss iekļauts" piedāvājumiem. Bieži vien patērētāji uz vietas konstatē, ka viesnīcas stāvoklis neatbilst gaidītajam (novecojis aprīkojums, slikts remonts, pārslogota infrastruktūra, kā arī "Ultra viss iekļauts" pakalpojumi nemaz netiek saņemti).
Ko darīt, ja viesnīca neatbilst solītajam?
- Fiksējiet: Uzreiz fiksējiet neatbilstības ar fotoattēliem vai video.
- Ziņojiet: Nekavējoties ziņojiet par problēmu viesnīcas administrācijai vai savam pakalpojumu sniedzējam, lai dotu iespēju situāciju labot.
- Sūdzība: Ja pakalpojuma sniedzējs atsakās risināt situāciju, pēc atgriešanās Latvijā varat vērsties PTAC vai ECC Latvia, ja strīds ir ar ārvalstu komersantu.