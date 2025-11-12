Pārbaudēs konstatē pārkāpumus teju pusmiljona eiro apmērā par nepamatotu paliatīvās vai hospisa aprūpes sniegšanu
Nacionālais veselības dienests (NVD) kopā ar Labklājības ministriju (LM) pērn veiktajās pārbaudēs konstatējis nekorekti pamatotu paliatīvās un hospisa aprūpes pakalpojumu sniegšanu atsevišķām pacientu grupām, sniedzot pakalpojumus kopumā par 527 600 eiro, šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē informēja NVD pārstāvji.
Paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojums pieejams personām ar ceturtā vai piektā līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmumu par nozīmētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā un norādi par prognozētu personas dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem.
Pērn sāktajās pārbaudēs tika pārbaudīts 81 pacients trīs atsevišķu kritēriju grupās.
Pārbaudes sāktas par 45 pacientiem, kuriem informācijas sistēmās nebija informācijas par konsīliju. Tāpat pārbaudes sāktas par 26 pacientiem, kuri šo pakalpojumu saņem ilgāk nekā deviņus mēnešus, kā arī par pacientiem, kuri uzturējušies un pakalpojumu saņēmuši sociālās aprūpes centrā.
NVD sagatavojis pārbaudes aktu par ieturējumu 128 200 eiro apmērā par pakalpojumiem, kas sniegti uz neatbilstoša konsīlija pamata gadījumos, kur nav bijušas norādes par paliatīvās aprūpes dzīvesvietā, mobilās komandas aprūpes nepieciešamību. Sākotnēji pārbaudes akta ieturējuma apmērs bija 180 500 eiro, kas samazinājies, turpinot pārbaudi. Arī šobrīd par šiem pārkāpumiem pārbaudes turpinās, jo tiek vērtēta papildu informācija.
Otrs kritērijs, pēc kā veikta daļa pārbaužu, ir atbilstība noteikumiem, kas paredz, ka mobilās brigādes pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, ja pacients uzturas stacionārā ārstniecības iestādē.
Sākot pārbaudes, jau šobrīd secināts, ka 2024. gadā un 2025. gada pirmajā pusgadā konstatēta pārmaksa 384 000 eiro apmērā.
Tostarp 210 000 eiro pārmaksa fiksēta 2024. gadā, bet 174 000 eiro - šī gada pirmajā pusgadā. Šajos gadījumos pārmaksa veidojusies, jo pakalpojums ticis sniegts, pretēji likumā noteiktajam, ka tas ir jāpārtrauc, ja cilvēks uzturas stacionārajā ārstniecības iestādē. Pārbaudes šajā pārkāpumu jomā vēl turpinās, bet drīz varētu noslēgties, prognozē NVD.
Lielākā daļa šajā pārkāpuma grupā nepamatoti apmaksāto pakalpojumu fiksēta uzņēmumā "Magnum Social & Medical Care", kur 2024. gadā identificēti 4474 gadījumi, bet 2025. gada pirmajā pusgadā - 3753.
Būtiski mazāks nepamatoto gadījumu skaits konstatēts uzņēmumos "Med4U", kur pērn un šī gada pirmajā pusgadā fiksēti 218 pārkāpumi. Savukārt "Hospiss Māja" tādā pašā laika periodā konstatēti 80 pārkāpumi un uzņēmumā "Cilvēks" - 56. Kopumā divu gadu laikā fiksēti 8581 nepamatoti apmaksāti medicīniskie pakalpojumi.
Trešā pārkāpumu joma saistīta ar gadījumiem, kad paliatīvās aprūpes pakalpojums pacientiem tiek apmaksāts vēl pēc pacienta nāves.
Atbilstoši datiem par 2024. gadā un 2025. gadā apmaksai uzrādītiem pakalpojumiem konstatēts, ka par 96 pacientiem divi pakalpojumu sniedzējiem pēc pacienta nāves to nodrošinājuši 15 400 eiro apmērā. Pārbaudes arī šajā pārkāpumu jomā vēl turpinās.
Šo pārkāpumu gadījumos tiek vērtētas arī nepilnības informācijas apritē.
Kā skaidroja "Hospiss māja" valdes locekle Žanete Jansone, pakalpojuma sniedzējiem mēdz nebūt informācijas par pacienta atrašanos stacionārā, jo par to nav saņemta informācija un arī pacients to nav sapratis. Līdz ar to rodas situācija, ka pakalpojuma sniedzējs par sniegto pakalpojumu nevar saņemt naudu, jo rodas dubultais finansējums.
Tāpat bieži ir situācijas, kad pacients nomirst nakts stundās, piemēram, pēc plkst. 0, bet pēcāk sistēmās nāves datums tiek datēts ar iepriekšējo dienu. VM solīja noskaidrot, kāpēc rodas šāda nesakritība un nobīde nāves datumos.
LM Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš informēja, ka šī gada deviņu mēnešu laikā mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaits ir 2444 cilvēki, kas nesasniedz kopējo plānoto skaitu. Taču finansējuma ziņā šiem cilvēkiem sniegtā pakalpojuma finanses jau dubultā pārsniegušas plānoto - pakalpojumu summa ir 9,7 miljoni eiro.
Dūdiņš arī informēja par šī pakalpojuma apmaksas modeļa maiņu, ko plānots sākt no nākamā gada 1. aprīļa.
Pašlaik par katru pakalpojuma dienu, sākot no pieteikšanas brīža līdz pakalpojuma noslēgumam, tiek maksāti 44,79 eiro - neatkarīgi no tā, vai konkrētajā dienā pakalpojums faktiski tiek sniegts. No 2026. gada 1. aprīļa plānots ieviest jaunu apmaksas modeli, nosakot kopējo samaksu 2295 eiro apmērā par vienam pacientam sniegto pakalpojumu. No šīs summas puse jeb 1147,50 eiro tiks apmaksāta pakalpojuma sākšanas brīdī, bet atlikusī daļa - pēc tā noslēgšanas. Gadījumos, kad pakalpojuma sniegšana pārsniegs 180 dienas, paredzēta piemaksa 13,57 eiro par katru nākamo dienu.
Jauno apmaksas modeli LM pārskatīšot kopā ar Veselības ministriju (VM). Drīzumā LM noslēgšot savas aplēses un strādās pie attiecīgajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par paliatīvo aprūpi.
Jaunajam apmaksas modelim iebildumus izteica Latvijas Samariešu apvienība, paužot, ka modelis neizskatās labi, jo veicina to, ka pacients dzīvo mazāk.
"Ētiskais princips neiet - ja pusi naudu saņemam sākumā, tiekam mudināti nepaildzināt dzīvildzi," vērtēja apvienība. Apvienības ieskatā šāds modelis to ieliktu ķīlnieka lomā, jo pakalpojumu sniedzēji nav tie, kas izsniedz konsīlijus.
VM Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka norādīja, ka patlaban notiek darbs pie bērnu paliatīvās aprūpes pilnveides metodiskajā vadībā, vērtējot pakalpojumu kvalitātes vadību, uzraudzību un reģionālo kabinetu atbalstu.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Jansone sēdes laikā uzsvēra, ka bērnu paliatīvā aprūpe salīdzinājumā ar pieaugušajiem šobrīd "nolikta malā". Kritiska situācija ir bērniem, kam nepieciešams šis pakalpojums, bet kuri pārsniedz 18 gadu vecumu.
Pakalpojumu sniedzēji un speciālisti novēro, ka nav nodrošināta pakalpojuma pāreja no bērnu paliatīvās uz pieaugušo paliatīvo aprūpi.
VM pārstāve norādīja, ka šo jautājumu varētu risināt ar izmaiņu pielāgošanu pakalpojuma apmaksas modelī.
Līdztekus sadarbībā ar nozari un organizācijām tiek izvērtēts algoritms par paliatīvās aprūpes statusa noteikšanu pieaugušiem pacientiem neatkarīgi no noteiktas pamatdiagnozes, tai skaitā neonkoloģiskiem pacientiem.
LM dati rāda, ka paliatīvās aprūpes sociālās komponentes saņēmēju skaits ir pieaudzis. Ja 2024. gada pirmajā ceturksnī šo komponenti saņēma 408 cilvēki, tad šī gada trešajā ceturksnī saņēmēju skaits bija 3620.
Nākamajam gadam šī pakalpojuma nodrošināšanai būtu nepieciešami 15 miljoni eiro, no kuriem šobrīd pieejami 12 miljoni eiro. Ja nebūs citu iespēju, papildu līdzekļus šim mērķim LM lūgs piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Kā vēstīts, nākamgad papildu 10 miljoni eiro budžetā tiks novirzīti paliatīvās aprūpes nodrošināšanai un 3,2 miljoni eiro - sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.