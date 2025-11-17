Latvijā pamanīts ārkārtīgi reti sastopams putns. "Vai nebūs nomaldījies?"
Latvijas iedzīvotāja Aelita Cēsu novadā manījusi putnu, kas mūsu platuma grādos novērots ārkārtīgi reti. Kā Jauns.lv norāda portāla "dabasdati.lv" vadītāja, ornitoloģe Ilze Priedniece, šis ir 13. gadījums novērojumu vēsturē, kad tas Latvijā fiksēts.
"Vakar ganāmpulkā pamanīju šādu ganu. Kas tas par putnu?" vietnē "Facebook" vaicā Aelita, daloties ar iemūžināto putna foto. Daudzi iedzīvotāji par redzēto pauduši pārsteigumu - Līga norāda, ka "tādu iepriekš nav manījusi", Zeltīte piebalso, ka "kaut ko tādu redz pirmo reizi dzīvē", bet Jaroslavs norāda, ka pamanījis tādu pat putnu Viļānu pusē. "Tas izskrien uz ceļa un stāv," norāda vīrietis.
Saulcerīte uzskata, ka "putns nedaudz aizmaldījies" mūsu platuma grādos, bet Uldis norāda, ka viņam "salūdzis kompass". Tāpat vairāki iedzīvotāji par Aelitas novērojumu izteikuši savus minējumus - vairāki norāda, ka putns varētu būt kuitala, kāds uzskata, ka tas esot zivju gārnis, cits piemin brūno ibisu, bet vēl kāds uzskata, ka tas varētu būt ķikuts. Netrūkst arī humoristisku vēstījumu, kas apgalvo, ka putns esot "mazs stārķis", "Kremļa aģents" vai "strauss".
Putns Latvijā manīts vien 13 reizes
Kā Jauns.lv skaidro portāla dabasdati.lv vadītāja, ornitoloģe Ilze Priedniece, "tas ir brūnais ibiss". "Latvijā ļoti rets, bet ne nebijis ieceļotājs - šis ir trīspadsmitais novērojums," skaidro Priedniece. Pirmo reizi brūnais ibiss Latvijā tika manīts 1823. gadā Nīcā, bet gadu gaitā novērots vairākās Latvijas vietās, tai skaitā Rīgā, Cēsu novadā, Ventspils novadā un citviet.
Brūnais ibiss plaši izplatīts siltajās zemēs no Āfrikas un Madagaskaras līdz centrālajai un Dienvidāzijai, Filipīnām un Austrālijai. Tas bieži manīts arī Eiropas dienvidos. Brūnais ibiss ir vidēji liels ibisu dzimtas pelikānveidīgais putns ar samērā garu, slaidu ķermeni, garu knābi, kaklu un kājām. Tā ķermeņa garums ir 48-66 centimetri, spārnu plētums — 80-105 cm, bet svars — 485-980 grami. Abi dzimumi izskatās vienādi, vienīgi mātītes parasti ir nedaudz mazākas.