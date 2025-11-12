"Sarkanbaltsarkanā Latvija" skolēnu skatījumā: Cesvaines pilī ievērtējiet konkursa fotogrāfijas!
Līdz 7. decembrim Cesvaines pilī visi interesenti aicināti aplūkot Madonas novada skolēnu fotogrāfijas, kas tika iesūtītas konkursā "Sarkanbaltsarkanā Latvija".
"Konkursu organizēja, atbalstīja Skrides fonds un šobrīd pils otrā stāva foajē apskatāma visu iesūtīto darbu kolāža. Fotogrāfijas papildinātas ar skolēnu skaidrojumiem par to, ko viņiem nozīmē Latvijas sarkanbaltsarkanās krāsas," teikts Cesvaines pilij veltītajā "Facebook" kontā. "Valsts svētku mēnesī ir īpaši vērtīgi ieraudzīt, kā mūsu bērni, skolēni redz Latviju - dabā, savās ikdienas gaitās, pat ārzemēs - mūsu sarkanbaltsarkanā, skaistā Latvija ir visapkārt un mūsos!"
Papildus šīs izstādes apskatei (Cesvaines pašvaldības mājaslapā norādīts, ka pils darba laiks ir plkst. 10.00 - 17.00 no otrdienas līdz sestdienai un 10.00 – 16.00 svētdienā), noteikti ieteicams izbaudīt arī pašas pils skatus. No 1893. līdz 1896. gadam būvētā Cesvaines pils ir izcils eklektisma paraugs, kurā sajaukušies gotikas, renesanses, romānikas un jūgendstila elementi, bet tai blakus atrodamas viduslaiku pils paliekas. 2002. gada 5. decembrī tā pamatīgi cieta ugunsgrēkā, taču kopš tā laika ir atjaunota.
Jāpiebilst, ka šī skaistā pils ir piesaistījusi ne tikai tūristus, bet arī kinostudijas. Šeit tapusi Rīgas Kinostudijas 1975. gada klasika "Melnā vēža spīlēs", bet no nesenās pagātnes veikumiem, piemēram, 2018. gada Latvijas, Francijas, Lielbritānijas un Krievijas kopražojums "Sonāte" (The Sonata), kur galvenās lomas atveido Freja Tinglija, Rutgers Hauers, Džeimss Folkners un Simons Abkarjans, un arī 2023. gada Latvijas un Lielbritānijas kopražojums "Hamelinas stabulnieks" (The Piper), kur galvenās lomas atveido Elizabete Hērlija, Mia Dženkinsa un Džeks Stjuarts.