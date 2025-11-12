Rīgas dome uzdod "Rīgas siltumam" nodrošināt pēc iespējas zemāku siltumenerģijas tarifu
Šodien Rīgas dome atbalstīja grozījumus AS "Rīgas siltums" specifiskajos nefinanšu mērķos, ierakstot tajos uzdevumu nodrošināt pēc iespējas zemāku siltumenerģijas tarifu.
Dome papildināja uzņēmuma darba mērķus ar punktu par sociāli atbildīgas darbības īstenošanu, uzdodot novērst strauju tarifa kāpumu un nodrošināt gala lietotājam pēc iespējas zemāku tarifu.
Kā ziņots, šovasar tika kritizēti "Rīgas siltuma" plāni rudenī celt siltuma tarifus. Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šā gada 1. oktobra pieauga par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 31. martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij (akciju turētāja ir EM), 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.
Kopumā uzņēmuma nefinanšu mērķos iekļauti uzdevumi veicināt jaunus centralizētās siltumapgādes pieslēgumus, veicināt energoefektivitāti, nodrošināt siltumenerģijas patēriņa samazināšanu, digitalizēt centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmu, veicināt sabiedrības energopratību u.c.