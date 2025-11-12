Rīgā demontētais Aleksandra Puškina piemineklis izraisa diskusijas - cilvēkus pārsteidz statujas atrašanās vieta
Rīdzinieki atkal diskutē par Aleksandra Puškina pieminekli: bronzas figūra, kas demontēta 2023. gadā un atradās brīvā dabā Rīgas pieminekļu aģentūras noliktavā, izraisījusi sabiedrības reakciju.
Rīgā Aleksandra Puškina piemineklis, kas tika demontēts 2023. gada maijā no Kronvalda parka pilsētas centrā, negaidīti atkal nonācis uzmanības centrā.
Gājēja pamanīja pieminekli Varoņu ielā 13 - pieminekļu aģentūras noliktavas teritorijā, kur pagaidu kārtā glabā demontētās skulptūras, kas atrodas netālu no Rīgas krematorija.
Piemineklis, ko radījis skulptors Aleksandrs Taratinovs un uzstādīts 2009. gadā, tika demontēts Rīgas domes lēmuma ietvaros sabiedrisko simbolu pārskatīšanas kontekstā, kas saistīti ar Krieviju. Toreiz varasiestādes paziņoja, ka piemineklis tiks saglabāts līdz turpmākam lēmumam par tā nākotni.
Pikets pret Puškina pieminekļa aizvākšanu
Latvijas Krievu savienības rīkotais pikets pret krievu rakstnieka Aleksandra Puškina pieminekļa aizvākšanu, kurā pulcējās ap 200 cilvēku.
Tagad dzejnieka bronzas figūra stāv brīvā dabā, ir redzama garāmgājējiem un garām braucošajiem. "Gadījuma satikšanās," rakstīja rīdziniece, kas nofotografēja pieminekli. Pēc viņas teiktā, statuju var redzēt no vilciena loga maršrutā Rīga–Skulte, un viņa speciāli izkāpusi Sarkandaugavas stacijā, lai uzņemtu fotogrāfiju. "Žēl, ka to neievietoja telpās," raksta cilvēki.
Tāpat komentāros zem fotogrāfijas lietotāji apspriež pieminekļa nākotni: kāds piedāvā "nopirkt un izvietot dārzā", citi atgādina, ka objekts glabājas noliktavā un "atgriezīsies savā vietā, kad pienāks īstais laiks".