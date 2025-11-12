Augšdaugavas novadā godina izcilākos skolēnus
Sagaidot mūsu valsts proklamēšanas 107. gadadienu, Augšdaugavas novadā turpinās Latvijas simtgadē sākta tradīcija – godināt skolēnus un audzēkņus, kuri ar labām un teicamām atzīmēm mācās, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, un popularizē skolu un Augšdaugavas novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, vēsta novada tīmekļa vietne.
“Goda dienas” pasākumā klātesošos uzrunāja Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts. Viņš sveica visus Lāčplēša dienā, pateicās tiem, kas iesaistījušies Jaunsardzē, un aicināja arī citus jauniešus aktīvi piedalīties šajā kustībā. Viņš uzsvēra, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā drošība un patriotisms ir ļoti svarīgi. Šogad Latvijas neatkarības svētku moto ir “Latvija rakstīta, dziedāta, darīta”. Viņš pateicās skolēniem, skolotājiem un vecākiem par uzticību novadam un aktīvu iesaisti skolas un sabiedriskajā dzīvē. “Gribu sveikt bērnus, jūs esat labākie no labākajiem, kurus skolas ir izvēlējušās. Jūs esat pelnījuši šo Goda dienu ar smagu darbu. Mēs domājam par mūsu novada un Latvijas nākotni, un jūs esat tie, kas to veidos.”
Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma:
- Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkne GABRIELA ŽIŽINA
- AN Zemgales vidusskolas 7. klases skolniece SOFIA VASIĻJEVA THYGESEN.
- Kalupes pamatskolas 7. klases skolniece OĻESJA KLEMENTJEVA
- Sventes vidusskolas 7. klases skolniece VIKTORIJA SAVEĻJEVA
- Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne ADRIANA MOROZOVA.
- Laucesas pamatskolas 8. klases skolnieks KONSTANTINS PARFENS
- Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 8. klases skolniece EVELĪNA SIMANOVIČA
- Naujenes pamatskolas 8. klases skolniece LIĀNA RUŽA
- Salienas vidusskolas 8. klases skolniece NIKOLA TAJEVSKA
- Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēknis KRISTERS KUOSA
- Biķernieku pamatskolas 9. klases skolnieks DMITRIJS BISTROVS
- Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. klases skolniece JANA BESPROZVANNAJA
- Lāču pamatskolas 9. klases skolniece KATRĪNA KUĻIKOVA
- Randenes pamatskolas 9. klases skolnieks NIKITA RUSAĻEJEVS
- Špoģu vidusskolas 9. klases skolnieks DĀVIDS ĻAĻINS
- Vaboles pamatskolas 9. klases skolniece ESTERE SKRUPSKA
- Medumu Iespēju pamatskolas profesionālās programmas audzēknis MARKUSS VALAINIS
- Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēknis RINALDS SIMANOVIČS
- Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolas skolniece ANASTASIJA GRIŅEVIČA
- Špoģu vidusskolas 10. klases skolniece MADARA ALEKSEJEVA
- Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12. klases skolniece PATRĪCIJA JASEVIČA.
- Salienas vidusskolas 12. klases skolniece OKSANA OPEČONOKA
- Sventes vidusskolas 12. klases skolniece JANA ŠVEDOVA
- Augšdaugavas novada Sporta skolas audzēknis ALENS SMILGINS
- Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēknis NIKS CELPANOVS
- Augšdaugavas novada Sporta skolas audzēknis MĀRIS BALTMANIS
Katrs skolēns saņēma novada Pateicības rakstu un simbolisku dāvanu – krājkasīti ar latviešu rakstu zīmēm.
Svētku priekšvakarā tika pateikts paldies visām izglītības iestādēm par sadarbību, īstenojot aktivitātes skolā, piedaloties izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos, XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs, veidojot labas attiecības un stiprinot pilsonisko sabiedrību.
Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska teica, ka pagājušais mācību gads bija ļoti īpašs, jo notika XIII Skolēnu dziesmu un deju svētki. Skolēni cītīgi gatavojās, piedalījās skatēs un konkursos, un godam pārstāvēja novadu svētkos. Viņa uzsvēra, ka skolēni spēj apvienot dejas un dziedāšanu ar mācībām, un arī gūst panākumus dažādās olimpiādēs. J. Zarakovska pateicās skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aktīvu darbu un iesaisti skolas dzīvē.
”Katru gadu mēs šo Goda dienu svinam Latvijas patriotisma nedēļā. Tāpēc vēlu, lai katrs nes Latvijas vārdu dziļi sirdī, lai katrs ar labiem panākumiem un savu darbu sagaida nākamo Latvijas dzimšanas dienu. Lai skolēniem viss izdodas, ir pacietība, enerģija, vēlme, spēja un darīšana. Lai mums visiem kopā viss izdodas!”
Vitālijs Aizbalts pasniedza pašvaldības pateicības rakstu Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes metodiķei Inesei Zuģickai par augstu meistarību un radošumu, palīdzot skolēniem attīstīt talantus, piedāvājot dažādas un jaunas interešu izglītības iespējas.
Svētkos visus sveica Ilūkstes Raiņa vidusskolas folkloras kopa, Špoģu vidusskolas deju kolektīvs ”Zvārgulītis” un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis ”Dzirksteļeite”.