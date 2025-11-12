Kaija.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Ceturtdien pūtīs brāzmains vējš un vietām līs
Ceturtdien Latvijā būs mākoņains un vējains laiks, vietām gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Naktī un no rīta līs daudzviet, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē. Dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, vietām piekrastē tas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +4..+9 grādi.
Dienā vietām līs, nokrišņi pārsvarā gaidāmi valsts ziemeļos, vakarā vairāk līs Kurzemē. Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 11-16 metriem sekundē, piekrastē - līdz 19 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+12 grādi.
Rīgā 13. novembrī galvenokārt no rīta gaidāms neliels lietus. Dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās palaikam sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs +7 grādi, dienā gaiss iesils līdz +10 grādiem.