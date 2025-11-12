Vīrietim bija liels maiss un tad maisa vairs nav... Policija Rīgā lūdz sabiedrības palīdzību
foto: Rīgas pašvaldības policija
Policija meklē attēlā redzamo vīrieti.
112

Vīrietim bija liels maiss un tad maisa vairs nav... Policija Rīgā lūdz sabiedrības palīdzību

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt kādu vīrieti, kurš 4. oktobrī plkst. 18.35 pie nama Emmas ielā 12D, Rīgā, izmeta maisu ar celtniecības atkritumiem.

Vīrietim bija liels maiss un tad maisa vairs nav.....

Atpazīšanas gadījumā aicina informēt policiju pa tālruni 67105728 vai 26303966. Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmo daļu.  

Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, savukārt juridiskai personai - no 250 līdz 1500 eiro.

Tēmas

Rīgas pašvaldības policijaRīga

Citi šobrīd lasa