Policija meklē attēlā redzamo vīrieti.
112
Šodien 14:31
Vīrietim bija liels maiss un tad maisa vairs nav... Policija Rīgā lūdz sabiedrības palīdzību
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt kādu vīrieti, kurš 4. oktobrī plkst. 18.35 pie nama Emmas ielā 12D, Rīgā, izmeta maisu ar celtniecības atkritumiem.
Atpazīšanas gadījumā aicina informēt policiju pa tālruni 67105728 vai 26303966. Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmo daļu.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, savukārt juridiskai personai - no 250 līdz 1500 eiro.