Visiem griežam, sev atstājam: deputāte par pārāk lielo darbinieku skaitu Saeimā un iespaidīgo nākamā gada budžetu
Saeimas 2026. gada budžeta projektā plānoti tēriņi 40,46 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,1 miljonu eiro vairāk nekā 2025. gadā, taču Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē deputāti pauda neapmierinātību un aicināja parlamentu meklēt papildu taupības iespējas.
Kā intervijā TV24 raidījumam "Ziņu Top" norādīja Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama, lai gan daļa pieauguma ir pamatota, "noteikti vēl ir ko pārskatīt", jo citādi sanāk, ka "mēs visiem griežam nost, bet paši sev atstājam".
Ābrama vērsa uzmanību uz Saeimas lielo darbinieku skaitu, kas kopā ar deputātiem sasniedz ap 400 cilvēku, un aicināja pārskatīt atbalsta personāla nepieciešamību, īpaši Prezidijā. "Pēc manas pieredzes, tur daudz ko vajadzētu samazināt. Piemēram, vienam prezidija loceklim ir gan biroja vadītājs, gan palīgs. Vai tiešām nepietiek tikai ar biroja vadītāju?" vaicāja deputāte.
Tāpat viņa norādīja, ka nākamā gada budžetā izdevumi par precēm un pakalpojumiem palielināsies par 1,06 miljoniem eiro. Viņa vaicāja, kas darīts Saeimā, lai ietaupītu, jo, piemēram, tieši šajā kategorijā no ministrijām tiek prasīts taupīt.
Deputāte arī ierosināja stingrāk vērtēt starptautisko pasākumu tēriņus, "samazinot, piemēram, komandējuma dalībnieku skaitu", un pārskatīt delegācijām līdzi braucošos Prezidija pārstāvjus. Tāpat Ābrama aicināja "paskatīties, vai nevar ietaupīt, atsakoties no īres dzīvokļiem jeb kompensācijām par tiem". Viņa minēja Dānijas un Vācijas piemērus, kur "parlamentam ir sava viesnīca, kur dzīvo deputāti. Tad nav tās lielās atšķirības, par cik kurš īrē".
Deputāte atzina, ka, protams, ir "neatliekamās vajadzības", taču taupīt vēl ir uz ko. Viņa arī uzteica jauno Saeimas administrāciju, kas jau veikusi efektivizācijas pasākumus, piemēram, samazinot autoparku un degvielas patēriņu.
Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti otrdien, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē uzklausot Saeimas Administrāciju par Saeimas nākamā gada budžetu, mudināja parlamentu taupīt vairāk.
Saeimas tēriņi nākamā gada budžeta projektā plānoti 40,46 miljonu eiro apmērā, kas būs par 2,1 miljonu eiro vairāk nekā 2025. gadā. Tēriņi paredzēti likumdošanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, Saeimas ēku kompleksa uzturēšanai un drošības uzlabošanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizācijai, deputātu un darbinieku oficiālajām vizītēm un ārvalstu amatpersonu uzņemšanai.
Parlaments budžeta bāzē atteicies no vairāk nekā 4 miljonu eiro finansējuma, atliekot gan atsevišķus ēku remontdarbus, gan nevirzot tālāk atalgojuma palielinājumu nevienai no nodarbināto grupām. Atlīdzības aizņem vairāk nekā 77% no kopējā Saeimas budžeta. Nākamā gada budžeta projektā atlīdzībām paredzēts 31 miljons eiro, un pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 892 843 eiro. Nākamā gada budžeta projekts paredz mēnešalgas iesaldēt 2025. gada līmenī. Atalgojuma pieaugums paredzēts tikai tiem, kuriem tas izriet no minimālās algas palielinājuma, kas pamatā ir tehniskie darbinieki.
Lielākā izdevumu daļa saistīta ar 14. Saeimas nomaiņu, proti, nākamā gada budžeta projektā plānotas kompensācijas, kas saistītas ar sasaukuma maiņu. Atlaišanas pabalsti, mainoties sasaukumam, tiek izmaksāti ik mēnesi, nevis vienā lielā maksājumā. Otra izdevumu sadaļa ir diplomātijas stiprināšanai ar ASV. Tāpat 9,25 miljoni eiro nākamā gada budžetā paredzēti neatliekamiem remontdarbiem Saeimas ēku kompleksa uzturēšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai, ieguldījumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidē, starptautiskās sadarbības un diplomātijas stiprināšanai, organizējot starptautiskus pasākumus, kā arī Saeimas sasaukuma maiņai.
Līdztekus 182 798 eiro paredzēts novirzīt iemaksām starptautiskajās organizācijās.Pēdējo divu gadu laikā Saeimas struktūrvienībās īstenotas divas apjomīgas funkciju un no tā izrietoši arī cilvēkresursu optimizācijas, kuru rezultātā samazināti 16% amata vietu - strukturālās, amata sastāva un funkciju izmaiņas skāra vairāk nekā 200 darbinieku. Arī 2026. gadā plānota funkciju optimizācija.
Divu gadu laikā digitalizēti finanšu vadības un personāla procesi, automašīnu skaits samazināts par 14%, un 2026. gadā samazināšoties vēl par 4%. Degvielas patēriņš kopumā ir samazināts par 18% no 2023. gada. Līdztekus ieviests autotransporta koplietošanas risinājums Saeimas Administrācijā un elektroauto īpatsvara palielināšana kopējā autoparkā.
Nākotnes izaicinājumi saistīti ar mākslīgo intelektu - transkribēšanas sistēmas lietojuma paplašināšanu un trenēšanu, tiek strādāts pie sēžu zāles sistēmas nomaiņas, jo tā esot tehnoloģiski un morāli novecojusi. Ar jauno Saeimas sasaukumu iecerēts nonākt pie jaunas Saeimas mājaslapas. Tāpat izdevumi atvēlēti starptautiskajām sadarbībām, piemēram, NATO parlamentārās asamblejas uzņemšana.