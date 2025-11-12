Operdīva Inese Galante un Latvijas zvaigznes dāvās svētku koncertu “Ziemassvētku prelūdija”
6. decembrī plkst. 19.00, Rīgas Doma majestātiskajās velvēs izskanēs viens no gada gaidītākajiem muzikālajiem notikumiem - pasaulslavenās operdīvas Ineses Galantes “Ziemassvētku prelūdija”. Šajā vakarā uz skatuves satiksies atzīti Latvijas mākslinieki, lai dāvātu klausītājiem īpašo Ziemassvētku noskaņu. Arī šogad “Ziemassvētku prelūdija” apvienos ne vien dažādus vokālās un instrumentālās mūzikas žanrus, bet arī piedāvās spožus duetus, trio un citus muzikālus pārsteigumus.
Koncertā skanēs izcilas ārijas, aizkustinošas neapoliešu dziesmas, valdzinājuma pilnus gregoriskos dziedājumus un citus pasaules mūzikas šedevrus, kas radīs cēlu un svinīgu noskaņu. Šis īpašais pasākums kļūs par patiesu Ziemassvētku burvību un vienu no gaišākajiem gada nogales notikumiem.
Koncerta programmā izskanēs Kamila Sen-Sansa, Georga Frīdriha Hendeļa, Tomazo Albinoņi, Franča Šūberta un Džulio Kačīni skaņdarbi, kurus izpildīs izcilie mākslinieki – leģendārais komponists, pianists un ērģelnieks Aivars Kalējs, izteiksmīgais kontrtenors Sergejs Jēgers un pasaulslavenā operdīva Inese Galante. Latvijas Nacionālās operas vadošie solisti Inna Kločko un Artjoms Safronovs atskaņos Francisa Pulenka, Pjetro Maskanji un Ernesto de Kurtisa mūziku. Klavieru pavadījumu spēlēs talantīgais pianists, daudzu mūzikas konkursu laureāts Aleksandrs Kalējs.
Uz skatuves kāps arī Ineses Galantes talantu konkursa laureāti – spožā akordeoniste Anastasija Zubova un marimbas virtuozs Reinis Tomiņš. Koncerta kulminācijā uzstāsies Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris diriģenta Romāna Vanaga vadībā, atskaņojot Endrjū Loida Vēbera, Jāzepa Vītola, Sezāra Franka mūziku, kā arī slaveno gregorisko dziedājumu “Veni, veni Emmanuel” un Franca Ksavjera Grūbera “Klusa nakts, svēta nakts”.
“Ziemassvētku prelūdijas” apmeklētāji baudīs īpašu svētku gaisotni Rīgas Doma vēsturiskajā, majestātiskajā vidē, kur mūzikālie šedevri piepildīs klausītāju sirdis ar gaismu un mieru. Šajā vakarā Rīgas Doma gotisko telpu pasakainā noskaņā pārvērtīs dinamiskas gaismas instalācijas, kas harmoniski saskanēs ar muzikālo programmu un radīs neaizmirstamu Ziemassvētku atmosfēru.
“Ziemassvētku prelūdija” ir viens no neaizmirstamākajiem Rīgas kultūras dzīves notikumiem – koncerts, kuru nedrīkst palaist garām neviens mūzikas cienītājs.