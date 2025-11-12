Svētku koncerts “Tev, Latvija” ieskandinās valsts dzimšanas dienu
Stiprinot mūsu valsts kultūru un ieskandinot Staro Rīga, ikvienu aicina būt kopā īpašā svētku koncertā 15.novembrī pl.18.00 Rīgas Sv.Jāņa baznīcā, kur kopā ar izciliem Latvijas māksliniekiem izskanēs latviešu komponistu mūzika.
Uz koncertu aicina izcilais solists Edgars OŠLEJA, bass - 5.Starptautiskā J.Vītola vokālā konkursa laureāts, Viktorja MAJORE, soprāns ar maigu un spēcīgu skanējumu un Diāna Jaunzeme –Portnaja, ērģelniece. Koncertā latviešu komponistu darbu muzikālo interpretāciju sniegs LNSO stīgu grupa.
Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, koncerts “Tev, Latvija” veltīts mūsu valsts dzimšanas dienai un tās garīgajam mantojumam. Šis vakars būs muzikāls ceļojums cauri laikmetiem un sajūtām – no dziļas iekšējas meditācijas līdz pacilātai svētku noskaņai.
Koncertā arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu grupa: Raimonds Melderis, Sandis Šteinbergs, Arigo Štrāls un Jānis Rinkulis.
Koncerta programmā skanēs J.Mediņa, J.Andreja, A.Kalēja, J.Ivanova, Jāz.Vītola, L.Garūtas, R.Dubras, Em.Dārziņa un R. Tigula un U.Stabulnieka mūzika. Katrs no šiem komponistiem atstājis savu īpašo zīmi Latvijas kultūras vēsturē, un šajā vakarā viņu darbi atkal vienos klausītājus kopīgā svētku noskaņā.
Koncerts “Tev, Latvija” būs iespēja ne tikai baudīt izcilu mākslinieku sniegumu, bet arī caur mūziku un gaismu svinēt Latvijas dzimšanas dienu, apstāties ikdienas steigā, lai ar mūzikas spēku pateiktu sirsnīgu paldies Latvijai.
Biļetes Biļešu paradīze kasēs un internetā. Atlaides -25% kods: LATVIJA.