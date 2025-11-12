Ugunsgrēkā Tukumā gājis bojā cilvēks.
Šodien 09:48
Ugunsgrēkā Tukumā dzīvību zaudē cilvēks
Tukumā trešdienas rītā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Vakar ap plkst. 6 tika saņemts izsaukums Tukumā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 46 kvadrātmetru platībā, kā arī blakus esošās ēkas loga rāmis. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Vakar ap plkst. 19 tika saņemts izsaukums Dienvidkurzemes novada Kazdangā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un dīvāns astoņu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki.
Kopumā aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 36 izsaukumus: 12 - uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 - uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.