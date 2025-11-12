"Pārdūra artēriju vai vēnu!" Aizkraukli satricinājuši baisi notikumi
Aizvadītās svētdienas pēcpusdienā Aizkraukles kafejnīcā “Betija” risinājās baisi notikumi - kāds agresīvs vīrietis veikalā paķēra nazi, ieskrēja kafejnīcā un sadūra kādu no tās apmeklētājiem.
Kafejnīcas darbinieces raidījumam "Degpunktā" norāda, ka vīrietis izturējās agresīvi un skaļi lamājās, kas, saprotams, izraisīja negācijas citos kafejnīcas apmeklētājos. Bet blakus esošā veikala “Beta” pārstāve norāda, ka kādā brīdī vīrietis no kafejnīcas “Betija” ieskrēja veikalā, kur paņēma nazi, apgāza preci un atgriezās ēdināšanas iestādē.
Par upuri agresors izvēlējās kādu 1957. gadā dzimušu vīrieti, kurš visaktīvāk viņam stājās pretī - viņš tika sadurts rokā. “Bija nopietni. Pārdūra artēriju vai vēnu, un asinis te bija, ui… Labi, ka rokā,” norāda kafejnīcas darbiniece.
Likumsargiem agresoru izdevās aizturēt un Valsts policija ziņo, ka viņš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Tikmēr cietušais ar gūtām traumām tika nogādāts ārstniecības iestādē. Kafejnīcas darbinieces norāda, ka šis nav pirmais gadījums, kad viņām nācies saskarties ar agresīvi noskaņotām personām - arī pirms trīs nedēļām kafejnīcā ieradās agresīvs tipiņš, kura dēļ tika izsaukta policija.
Vairāk skaties video!