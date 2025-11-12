Ar mecenātu gādību Latvijas Universitātes fonds stipendijās izmaksās 600 tūkstošus eiro 150 studentiem
Pateicoties mecenātiem, Latvijas Universitātes (LU) fonda stipendijas 2025./2026. akadēmiskajā gadā saņems 150 dažādu studiju programmu studenti. Kopumā stipendijās tiks izmaksāti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro.
“Saņemt LU fonda stipendiju ir liels gods un īpaša atzinība, jo šogad uz tām pretendēja 690 studenti! Paldies vērtēšanas komisijām, jo izvēlēti 150 labākie no labākajiem – izcili savas jomas jaunie profesionāļi, kam rūp viņu Alma Mater un Latvijas nākotne. Šis svētīgais darbs iespējams, pateicoties LU fonda ilggadējiem un arī jaunajiem mecenātiem gan Latvijā, gan ārvalstīs,” ar lepnumu atzīst LU fonda vadītāja Zaiga Pūce.
Šogad bija iespēja pieteikties 40 dažādām mecenātu finansētām stipendiju kopām, tostarp astoņām jaunām. Z. Pūce uzsver, ka aizvien vairāk mecenātu izprot atbalsta nozīmi studentiem, tādējādi ļaujot vairāk koncentrēties studijām. Ne mazāk svarīgi, ka stipendija mērķtiecīgiem studentiem ir investīcija nākotnē un lielisks veids kā godināt ģimenes locekļus vai dzimtu, tā turpinot vairot labo.
Pateicoties mecenātiem, šajā mācību gadā iedibinātas jaunas stipendijas ekonomikas un finanšu jomās, arī eksaktajās zinātnēs, tostarp paplašināts atbalsts topošajiem pedagogiem. “MikroTik” stipendijas piešķirtas ne tikai topošajiem ķīmijas un fizikas, bet arī ģeogrāfijas skolotājiem. Stipendijas jaunajiem speciālistiem, kuri paralēli studijām iepazīst pedagoga darbu vidusskolā, ir papildu motivācija turpināt šo ceļu un vairot akūti trūkstošo eksakto zinību pedagogu skaitu Latvijas skolās. Būtiski, ka šogad iedibināta jauna stipendija arī humanitārajās zinātnēs.
Nemainīgi katru gadu tiek piešķirta LU fonda dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija izcilu un sabiedriski aktīvu studentu atbalstam. 1928. gadā saņemtais visu laiku dāsnākais ziedojums ik gadu dod iespēju atbalstīt LU studentus. Šogad vairāk nekā 1500 K. Morberga stipendiātu lokam pievienojušies vēl 14.
Patiesi sirsnīgā un svinīgā atmosfērā 5. novembra vakarā LU Lielajā aulā LU fonds pulcēja 2025./2026. akadēmiskā gada stipendiātus un godināja 2025. gada dāsnākos mecenātus.
Sveicot klātesošos, LU rektors prof. Gundars Bērziņš teica: “Šodien esam pulcējušies, lai svinētu un godinātu tos, kuri ar savu atbalstu un nesavtīgo devumu veido Latvijas Universitātes izcilības pamatus, – jūs, mūsu mecenāti, un jūs, mūsu stipendiāti. Jūs, cienījamie mecenāti, esat paraugs tam, kā ar dāsnumu iespējams radīt vidi, kur dzimst lielas idejas un piepildās sapņi. LU Fonda stipendiāti, jūs esat tie, kuri ar savu apņēmību un talantu pierādāt, ka izcilība ir LU augstākā vērtība – ikvienā pētniecības projektā, studiju sasniegumā vai sabiedriskā iniciatīvā.”