Mūzika un dziesmas Latvijas varoņiem! Lāčplēša dienas koncerts "Saules mūžs" Uzvaras parkā. FOTO

Godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos cīnītājus, 19 Uzvaras parka teritorijā Rīgā izskanēja koncertprogramma "Saules mūžs".
Godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos cīnītājus, Uzvaras parka teritorijā izskanēja koncertprogramma "Saules mūžs".
Koncertā piedalījās postfolkloras grupa "Iļģi", jaunfolka grupa "Jauno Jāņu orķestris", bet koncerta kulminācijā izskanēja jaundarbu programma "Saules mūžs", vairāki dziedātāji izpildīja īpaši šim pasākumam komponētas dziesmas ar tautas dziesmu vārdiem.
Kā vēsta "Latvijas Kultūras afiša" savā "Facebook" kontā, dainas koncertam atlasījuši Krišjāņa Barona muzeja speciālisti, bet jaunās tautasdziesmas radījuši divpadsmit latviešu komponisti – Valts Pūce, Sniedze Prauliņa, Jānis Strazds, Lauris Valters, Kristaps Krievkalns, Ingars Viļums, Kaspars Zemītis Music, Arturs Maskats, Uģis Prauliņš, Jēkabs Nīmanis, Jānis Lūsēns un Kārlis Lācis. Jaunās dziesmas izpildīs Aija Vītoliņa, Antra Stafecka, Emilija, Daumants Kalniņš, Miks Galvanovskis un Ludvigs, kā arī ritma grupa Kristapa Krievkalna vadībā.
Jauns.lv jau vēstīja, Lāčplēša dienas vakarā pie Rīgas pils mūra un Rīgas Brāļu kapos tūkstošiem cilvēku nolika svecītes. Svecītes pie Rīgas pils mūra devās nolikt dažādu paaudžu cilvēki. Pie pils pulcējās arī daudzas ģimenes ar dažāda vecuma bērniem, kuriem vecāki stāstīja par atnākšanas iemesliem.
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.
Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju". Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi.
Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums. 11. augustu Saeima ir noteikusi par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu.
Lepojoties par mūsu valsts brīvības cīnītājiem un svinot Lāčplēša dienu, Jelgavā aizvadīts lāpu gājiens no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas ...