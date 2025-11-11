"Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem" gājiens; 11.11.2025.
Ļaužu jūra dodas Lāčplēša dienas lāpu gājienā no Brāļu kapiem uz Brīvības pieminekli. FOTO
Rīgas Brāļu kapos 11. novembrī notika ikgadējais pasākums "Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem", kura laikā ikviens varēja pievienoties lāpu gājienam no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam.
Gājienā devās vairāki simti cilvēku, novēroja aģentūra LETA. Gājiena dalībnieku vidū bija gan skolēni, gan seniori. Tāpat gājiena dalībnieku vidū bija jaunsargi, karavīri, tostarp, sabiedroto valstu militārpersonas. Piedalījās arī ārzemnieki, pārsvarā runājot vācu un somu valodā. Kārtību uzraudzīja vairāki desmiti policistu.
Cilvēki uz pasākumiem pulcējušies arī daudzās citās Latvijas vietās.
Balvos Lāčplēša dienā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra varēja vērot Zemessardzes 31. kājnieku bataljona un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma demonstrējumu. Pēc ekumēniska dievkalpojuma Balvu Evanģēliski luteriskajā baznīcā vairāki simti dažādu paaudžu balveniešu devās pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem. Atceres pasākumā Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) uzsvēra, ka Lāčplēša diena visā valstī ir varonības simbols. Balvu novadā tā iegūst īpašu nozīmi, jo Ziemeļlatgalē 1919. gadā - 1920. gadā cīnījās Latgales partizānu pulks, kas kļuva par Latgales brīvības cīņu sirdi.
Viņš atgādināja, ka Latgales partizānu pulka komandieris pulkvedis Pēteris Radziņš savulaik teicis, ka Latgales partizānu pulka drosme un neatlaidība bija Latvijas brīvības stūrakmens. Pateicoties šiem uzņēmīgajiem cilvēkiem 1920. gada sākumā Latgale tika atbrīvota no Sarkanās armijas daļās un Latvijas karogs tika uzvilkts mastā Rēzeknē, Daugavpilī, Balvos. "Mēs šodien dzīvojam Latgales partizānu pulka kareivju izsapņoto sapni par brīvu un neatkarīgu Latviju. Lai katra svecīte, kas šovakar degs pie pieminekļa vai kādā logā ir pateicības gaisma visiem Latgales varoņiem," vēlēja domes priekšsēdētājs.
Savukārt Raunā sarīkoja fotosesiju ar Latvijas Karoga dižlentu, kas ir tapusi Latvijas valsts himnas autora Baumaņu Kārļa 190 gadei par godu. "Latvijas karoga Dižlenta dodas pasaulē, lai vienotu cilvēkus visā pasaulē. Pirmoreizi tā tika svinīgi, patriotiski nesta Hanzas pilsētā Limbažos 2025.gada 4.maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā, 25.maijā Viļķenē, himnas autora dzimšanas vietā - Himnas Goda dienā un 19.oktobrī Raunā fotosesijā “Vienoti sarkanbaltsarkanajā"," vēsta Raunas pagasta pašvaldība.
Tūkstošiem cilvēku arī citās Latvijas pilsētās un ciemos dodas lāpu gājienos, iededz sveces, lai atcerētos un pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus.
Vakarā notika pasākums pie Brīvības pieminekļa brīvības cīnītāju godināšanai, piedaloties vīru kopai "Vilki". Pēc tā gājiens turpinājās līdz 11. novembra krastmalai un noslēdzās ar uguns plosta palaišanu Daugavā pie Akmens tilta. Pēc tam notika sadziedāšanās Daugavmalā pie Rīgas pils mūra vīru kopas "Vilki" vadībā.
Godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos cīnītājus, plkst. 19 Uzvaras parka teritorijā sākās koncertprogramma "Saules mūžs". Tajā piedalīsies postfolkloras grupa "Iļģi", jaunfolka grupa "Jauno Jāņu orķestris", bet koncerta kulminācijā izskanēs jaundarbu programma "Saules mūžs", vairāki dziedātāji izpildīs īpaši šim pasākumam komponētas dziesmas ar tautas dziesmu vārdiem.
Kultūras pils "Ziemeļblāzma" svētku laukumā plkst. 19 sākās pasākums "Sveces liesmu iededzam", kurā paredzēta sadziedāšanās pie ugunskuriem. Šovakar Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" notiek koncerts "Latvijas pakalnos ozoli deg!". Lāčplēša dienas vakarā norit arī pasākums koncertzālē "Ave Sol" "Daugavmalā mierīgs vakars", kurā no plkst. 19 ar īpaši šim vakaram gatavotu programmu uzstājas Emīla Dārziņa jauktais koris un Rīgas kamerkoris "Ave Sol".