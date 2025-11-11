Šogad skrējiens “Skrienam Latvijai!” tika rīkots par godu Latvijas 107. dzimšanas dienai.
Lāčplēša dienas priekšvakarā Jelgavā norisinājās skrējiens patriotiskās noskaņās
Šogad skrējiens “Skrienam Latvijai!” tika rīkots par godu Latvijas 107. dzimšanas dienai. Skrējienā piedalījās gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši un pieaugušie. Kopumā – ap 50 dalībnieku, ziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.
Skrējiena maršruts: no Jelgavas sporta halles pa Zirgu ielu, cauri Stacijas parkam, gar pieminekli Jelgavas atbrīvotājiem, pa Zemgales prospektu, Akadēmijas ielu līdz Jāņa Čakstes piemineklim, atpakaļ pa Akadēmijas ielu, Raiņa ielu, cauri Raiņa parkam, pa Mātera ielu līdz hallei.
Dalībnieki bija saģērbušies īpaši svinīgi, daži ieradās tērpos valsts karoga krāsās. Dalībniekiem tika lūgts paņemt līdzi svecītes, kuras tika iedegtas gan pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem, gan pie Jāņa Čakstes pieminekļa.
Skrējienu rīkoja Jelgavas Sporta servisa centrs.