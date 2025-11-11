VIDEO: Rīgā dzērājšoferis ar “BMW” mēģina aizmukt no policijas, taču tiek aizturēts
Aizvadītās nedēļas izskaņā Valsts policijas darbinieki Rīgā pamanīja “BMW” automašīnu, kuras vadītāja braukšanas maniere liecināja, ka viņš, iespējams, atrodas apreibinošo vielu ietekmē. Automašīnas vadītājs pēc policijas pieprasījuma neapturēja spēkratu, bet uzsāka bēgšanu. Apturot vadītāju, konstatēts, ka viņš atradās 1,43 promiļu stiprā alkohola reibumā, par ko uzsākts administratīvo pārkāpumu process. Savukārt par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli uzsākts kriminālprocess.
8. novembrī pēc pulksten septiņiem vakarā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību Rīgā, Ulbrokas ielas apkārtnē pamanīja automašīnas “BMW” vadītāju, kura braukšanas maniere liecināja, ka persona, iespējams, vada transportlīdzekli alkohola reibumā. Lai pārliecinātos par šo faktu, likumsargi, ieslēdzot speciālās skaņas un gaismas signālus, deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli, taču “BMW” vadītājs palielināja ātrumu un uzsāka bēgšanu, veicot kreisā pagrieziena manevru no Ulbrokas ielas uz Salnas ielu.
Bēgošais “BMW” vadītājs turpināja braukt pa Ulbrokas ielas apkārtni un pārkāpa gan atļauto braukšanas ātrumu, gan citus ceļu satiksmes noteikumus. Likumsargi vadītājam vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, bet viņš vēl joprojām rupji ignorēja policistu un turpināja kustību, tādēļ tika piesaistīti Valsts policijas papildspēki.
Turpinot kustību pa Ulbrokas ielu, likumsargi nošķērsoja ceļu bēgošajam autovadītājam, tādejādi viņu apturot. Pēc transportlīdzekļa apturēšanas Valsts policijas darbinieki konstatēja, ka automašīnu vadījis 1979. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpojamā gaisā, tika konstatēts, ka “BMW” vadītājs atradās 1,43 promiļu stiprā alkohola reibumā, par ko Valsts policija uzsāka administratīvo pārkāpuma procesu. Savukārt par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies, kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli, ir uzsākts kriminālprocess.