Rīga godina brīvības sargus – 33 gadi kopš godasardzes atjaunošanas pie pieminekļa
11. novembrī, Lāčplēša dienā, Rīgā notika Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona rīkotie pasākumi, kuros iedzīvotāji un pilsētas viesi godināja Latvijas ...
FOTO: pie Brīvības pieminekļa svinīgi atzīmēta godasardzes atjaunošanas 33. gadadiena
11. novembrī, Lāčplēša dienā, Rīgā notika Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona rīkotie pasākumi, kuros iedzīvotāji un pilsētas viesi godināja Latvijas brīvības cīnītājus un karavīrus Brīvības laukumā un pie Rīgas pils.
Plkst. 12.00 Brīvības laukumā notika svinīgā godasardzes maiņas ceremonija, atzīmējot 33. gadadienu kopš godasardzes atjaunošanas pie Brīvības pieminekļa. Klātesošos uzrunāja valsts augstākās amatpersonas, izsakot pateicību par Latvijas brīvības un neatkarības sargāšanu.
Pasākuma laikā iedzīvotāji vēroja īpaši sagatavotas defilē programmas, ko izpildīja gan pieredzējušie Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona Godasardzes rotas karavīri, gan karavīri, kuri šī gada janvārī uzsākuši valsts aizsardzības dienestu.
Par muzikālo noformējumu rūpējās Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, bet pasākuma noslēgumā apmeklētāji baudīja siltu tēju un pieminēja Latvijas brīvības cīnītājus, radot sirsnīgu un vienojošu svētku noskaņu.