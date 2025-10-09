Prezidenta Rinkēviča un premjeres Siliņas tikšanās kārtējo reizi izgaismo saspringumu abu attiecībās. FOTO
Jau kopš gada sākuma valda saspringums Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un premjeres Evikas Siliņas attiecībās, vismaz publiskajā telpā. Tam kārtējais apliecinājums bija abu augsto amatpersonu tikšanās Rīgas pilī šajā trešdienā, 8. oktobrī, un to dažādais fotoatspoguļojums no Valsts prezidenta kancelejas un no Valsts kancelejas (Ministru kabineta) puses.
Ja Valsts prezidenta kanceleja savās publicitātes foto šo tikšanos atspoguļo “stingri, nopietni”, tad Valsts kanceleja biežāk atrāda smaidošu premjeri, kura publikai vēsta – mums viss ir jauki un kārtībā.
Edgara Rinkēviča un Evikas Siliņas tikšanās Valsts prezidenta kancelejas skatījumā
Ja Valsts prezidenta kanceleja savās publicitātes foto prezidenta un premjeres tikšanos 8. oktobrī atspoguļo “stingri, nopietni”, tad Valsts kanceleja biežāk ...
Šo nostāju varēja jaust arī pēc tikšanās notikušajā preses konferencē. Edgara Rinkēviča un Evikas Siliņas kārtējā tikšanās bija, lai “pārrunātu domstarpības valdībā”, vēstīja oficiālie paziņojumi. Pašreiz šo domstarpību publiski visredzamākais iemesls ir nespēja koalīcijas partneriem vienoties Stambulas konvencijas jautājumā, bet ir arī citi “zemūdens akmeņi”, kas liecina gan par nestabilitāti valdībā, gan tuvojošamies Saeimas vēlēšanām.
Edgara Rinkēviča un Evikas Siliņas tikšanās Valsts kancelejas skatījumā
Ja Valsts kanceleja savās publicitātes foto prezidenta un premjeres tikšanos 8. oktobrī atrāda ar smaidošu premjeri, kura publikai vēsta – ...
Edgars Rinkēvičs bija strikts un preses konferencē teica: “...reizēm lēmumi, kas šķiet pašsaprotami Rīgā, pierobežā, ja tos pietiekami neizskaidro, apaug ar baumām un spekulācijām. Tad arī pamatots lēmums rada pretēju efektu.” Viņš arī piebilda, ka sabiedrību interesē drošība, demogrāfiskā situācija, ceļu stāvoklis un veselības aprūpe. Valsts prezidenta vērtējumā ne vienmēr politisko diskusiju centrā ir tieši šie jautājumi: “Mēs daudz runājam par to, kā sadalīt un pārdalīt, bet mazāk par to, kā valstij nopelnīt un attīstīties. Birokrātijas mazināšana ir viens no stāstiem. Vienkārši netraucēt cilvēkiem un ļaut viņiem strādāt.". Valsts prezidents uzsvēra, ka tiek radīti jauni regulējumi, lai traucētu. Viņš secināja, ka, šo visu nerisinot, valdības popularitāte nepalielināsies. Ja esošā valdība nevar strādāt, iespējams, jādod vieta kādam citam, rezumēja Edgars Rinkēvičs.
Savukārt Evika Siliņa centās gan Valsts prezidentu, gan arī sabiedrību pārliecināt, ka viss jau nemaz tik traki nav. Lūgta komentēt pētījumu centra SKDS veikto iedzīvotāju aptauju, kura liecina, ka valdība un tās darbs iedzīvotājos visbiežāk rada pesimismu, premjere pauda, ka valdības Latvijā nekad nav bijušas populāras. Viņasprāt, ir svarīgi strādāt, lai iedzīvotāji saprastu un arī praktiski sajustu valdības darba rezultātus: “Manuprāt, mēs esam iegājuši Saeimas priekšvēlēšanu retorikā. Jāatgādina arī maniem kolēģiem, partneriem koalīcijā, ka vispirms ir jāparūpējas par aizsardzības budžeta pieņemšanu, kas ir lielākā prioritāte.” Ministru prezidente uzsvēra, ka ideoloģiskās atšķirības starp “Jauno vienotību”, “Progresīvajiem” un Zaļo un zemnieku savienību ir normāla parādība demokrātiskā sabiedrībā.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs tik dažādi sasveicinās ar premjeri Eviku Siliņu
Pēdējā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Ministru kabineta prezidentes Evikas Siliņas tikšanās reizē, kas notika 5. februārī, uzmanīgiem vērotājiem garām ...
Jauns.lv jau rakstīja, ka kopš šī gada sākuma ne vienu reiz vien sabiedrības uzmanību piesaistījušas vēsās attiecības starp Valsts prezidentu un premjeri. Tā, piemēram, Edgara Rinkēviča un Evikas Siliņas tikšanās 5. februārī laikā uzmanīgiem vērotājiem garām nepaslīdēja Edgara Rinkēviča uzsvērti aukstā attieksme pret valdības vadītājas Evikas Siliņas personību. Ja agrāk Valsts prezidenta sasveicināšanās ar premjeri bija visnotaļ draudzīga, smaidu pavadīta, tad toreiz Edgars Rinkēvičs premjeres kundzei pat acīs nepaskatījās. Edgars Rinkēvičs premjerei skatītājās it kā garām, izlikdamies viņu ignorējot.
Bet 5. martā abu amatpersonu tikšanās laikā uzskatāmi varēja redzēt, ka Edgara Rinkēviča un Evikas Siliņas attiecībās iestājies atsalums. Edgars Rinkēvičs neatbildēja premjeres priecīgajai sejas izteiksmei un viss it kā liecināja, ka viņš jau toreiz bija neapmierināts ar valdības vadītājas un līdz ar to visas viņas vadītās institūcijas darba stilu. To arī vēlāk viņš izteica sarunas gaitā, kurā pauda neapmierinātību, ka valsts sektors joprojām nav attiecies no attālinātā darba, kas tika ieviests kovidlaikā, un ka tas mazina tautas uzticību gan valdībai, gan Saeimai.